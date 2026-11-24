COP31, un fiasco storico
Fumata nera ad Antalya: manca l'accordo politico, nessun documento finale condivisodi Redazione E-Planet
© Getty
Si chiude con un fallimento storico la trentunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Dopo due settimane di negoziati serrati e quasi cinquanta ore di tempi supplementari, la COP31, ospitata dalla Turchia sotto la guida negoziale dell'Australia, è terminata senza l'approvazione del documento politico finale, il cosiddetto "Patto di Antalya". È la prima volta dal fallimento del vertice di Copenaghen nel 2009 che una conferenza sul clima si conclude senza una cover decision condivisa.
A far deragliare l'intesa è stato lo scontro frontale sull'uscita dai combustibili fossili e sui finanziamenti per la transizione. L'Unione Europea, affiancata dal Regno Unito e da una coalizione di circa 130 Paesi, compresi i piccoli Stati insulari più vulnerabili, ha respinto la bozza finale perché giudicata troppo debole e priva di un riferimento esplicito all'abbandono di petrolio, gas e carbone. Dall'altra parte, le pressioni dei grandi produttori come Arabia Saudita e Russia hanno bloccato qualsiasi passo avanti rispetto agli impegni già presi nel 2023. «Meglio nessun accordo che uno al ribasso», è stata la linea sintetizzata dai negoziatori europei, mentre il Segretario Generale dell'ONU António Guterres ha definito l'esito «profondamente deludente», ricordando che la crisi climatica non aspetta i tempi della diplomazia.
© Getty
Il bilancio del vertice turco non è tuttavia completamente vuoto. Sul piano tecnico sono stati sbloccati alcuni dossier secondari ma rilevanti: i Paesi hanno raggiunto intese operative sull'aggiornamento del Fondo per l'Adattamento, sul meccanismo per una transizione giusta (Just Transition) e sull'accelerazione dell'elettrificazione pulita, oltre a nuove iniziative per il taglio delle emissioni di metano e la tutela di foreste e oceani.
Resta però l'amarezza per un multilateralismo climatico apparso fortemente paralizzato dalle tensioni geopolitiche e dalle divisioni finanziarie tra Nord e Sud del mondo. Con le temperature globali che continuano a segnare record preoccupanti, la palla passa ora alla prossima edizione, la COP32 di Addis Abeba, chiamata a ricucire uno strappo diplomatico che rischia di rallentare la corsa contro il riscaldamento globale.
© Getty