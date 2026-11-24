A far deragliare l'intesa è stato lo scontro frontale sull'uscita dai combustibili fossili e sui finanziamenti per la transizione. L'Unione Europea, affiancata dal Regno Unito e da una coalizione di circa 130 Paesi, compresi i piccoli Stati insulari più vulnerabili, ha respinto la bozza finale perché giudicata troppo debole e priva di un riferimento esplicito all'abbandono di petrolio, gas e carbone. Dall'altra parte, le pressioni dei grandi produttori come Arabia Saudita e Russia hanno bloccato qualsiasi passo avanti rispetto agli impegni già presi nel 2023. «Meglio nessun accordo che uno al ribasso», è stata la linea sintetizzata dai negoziatori europei, mentre il Segretario Generale dell'ONU António Guterres ha definito l'esito «profondamente deludente», ricordando che la crisi climatica non aspetta i tempi della diplomazia.