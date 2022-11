Clima, Guterres alla Cop27: "Il mondo è su un'autostrada verso l'inferno climatico: cooperare o morire"

E ancora: "Il mondo è su un'autostrada verso l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore e l'unico modo per porre fine a tutta questa sofferenza è scegliere di collaborare".

Guterres ha invitato in particolare i due maggiori Paesi emettitori di CO2, Stati Uniti e Cina, a lavorare insieme sul clima. Ma ha anche detto che anche le economie emergenti devono fare la loro parte per diminuire le emissioni.

Per il segretario generale dell'Onu, i Paesi dovrebbero stringere "un patto di solidarietà climatica" che sostenga finanziariamente i Paesi poveri per far fronte agli effetti del riscaldamento globale, con aiuti finanziari e uscita graduale dal carbone per i Paesi più ricchi entro il 2030 e altrove entro il 2040. Infine ha ribadito la richiesta di una tassa sugli extra profitti delle compagnie di combustibili fossili.