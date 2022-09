Cambio vita e scelgo il camper

Anche a voi le pareti di casa stanno strette? Anche voi sognate di vivere nel verde senza però dover rinunciare al lavoro? Bene, potreste allora farvi ispirare dalla storia di

Fabio Antichi

, un “nomade” contemporaneo.

Fabio ha 37 anni e fa il manager in un’azienda che realizza siti web.

Da qualche mese ha scelto di vivere e lavorare in un camper

ogni settimana il suo panorama può cambiare

ha installato sul tetto dei pannelli solari

una batteria da 200 ampere

nuocendo il meno possibile sull’ambiente

, cominciando a girare l’Italia e tornando a casa solo ogni quindici giorni. Toscana, Romagna, Sardegna,e ogni giorno è diverso dal precedente. La scelta è arrivata dopo le restrizioni e i vari lockdown dovuti alla pandemia e si è consolidata dopo l’aumento dei costi di gas ed energia. Così Fabio Antichi ha acquistato un camper e. In questo modo riesce ad alimentare, risparmiando parecchio sulle bollette e

Ovviamente si tratta di un’opzione che non tutti possono mettere in pratica. Però, per chi è fortunato può essere davvero una svolta. Per Fabio lo

smart working itinerante

renderebbe la mente più dinamica

tra parchi, mare o montagna

è stata la scelta migliore che potesse fare. Secondo il manager la vita in camper si concilia molto bene con il lavoro. Anzi, spostarsi da un luogo all’altroe stimolata. Senza dimenticare l’aspetto più “green”. Vivendo in camper si può scegliere ogni giorno uno scenario nuovo in cui immergersi,. L’importante è non dimenticare la regola più importante: per sentirsi davvero a casa nella natura, bisogna innanzitutto averne rispetto.