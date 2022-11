Caldo, Oms: "In Europa almeno 15mila morti nel 2022"

Il caldo sta causando migliaia di morti in tutta Europa.

Nel 2022, infatti, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, almeno 15mila persone sono morte nel Vecchio Continente per cause legate direttamente al caldo. La stima, ancora incompleta, include 4.500 decessi in Germania, quasi 4.000 in Spagna, oltre 3.200 in Gran Bretagna e un migliaio in Portogallo.