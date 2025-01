Brasile: in un anno bruciata una superficie più grande dell’Italia

Il 58% della superficie bruciata si trova proprio in Amazzonia e l’anno scorso per la prima volta i roghi hanno distrutto più ettari di foresta che di prateria, sempre secondo MapBiomas. Una delle cause è sicuramente la grave siccità che ha colpito il territorio brasiliano negli ultimi due anni, anche se dietro la distruzione c’è soprattutto la mano dell’uomo. Gli incendi sono infatti appiccati principalmente in modo doloso, per ampliare i terreni usati per allevamenti e agricoltura.