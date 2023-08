Bee-Tourism: una nuova tendenza di turismo green

Il rispetto per le api è un qualcosa che abbiamo imparato a conoscere. Numerosi sono i fattori esterni che colpiscono e uccidono questi insetti impollinatori fondamentali per il nostro ecosistema. La biodiversità dipende anche dal ruolo che loro occupano in natura.

Un animale piccolo che spesso però viene considerato un pericolo dall'uomo. Ma in realtà, il vero pericolo è l'uomo stesso. Infatti, oltre all'inquinamento e al cambiamento climatico, i pesticidi e l'agricoltura intensiva sono alcune tra le cause principali di sofferenza di questa specie. Tra le nuove tendenze di turismo green c’è anche il Bee-Tourism, tradotto il turismo delle api. Un modo alternativo per imparare a conoscere questo mondo particolare. Basti pensare che gli alveari sono la rappresentazione della società perfetta.

Pexels

Ovviamente c’è il miele, il prodotto per eccellenza delle api. Il Bee-Tourism permette di far assistere alle varie fasi di allevamento e produzione, oltre a degustazioni e visite guidate. L'apicoltura, infatti, è una attività antica, connessa con la natura. Un simbolo di tradizione, cultura e sostenibilità. Valori sempre più ricercati nel quotidiano.

Fra le Dolomiti ci sono tantissimi piccoli apicoltori che producono miele di varie tipologie e che proteggono e amano questi piccoli impollinatori. Le api sono degli indicatori della salute dell’ambiente, una specie da rispettare e tutelare.