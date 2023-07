New York vuole proteggere le sue api

È stato approvato un disegno di legge che prevede la riduzione drastica dei pesticidi, pericolosissimi per api, uccelli ma anche per il suolo e l’acqua della Grande Mela

Lo Stato di New York ha approvato un disegno di legge, il primo nel suo genere, per la protezione delle api e degli uccelli.

Il provvedimento prevede la riduzione drastica dei pesticidi neonicotinoidi e neurotossici, che per la loro composizione chimica aggressiva stanno mettendo a rischio la sopravvivenza delle api. Infatti a contatto con piante e fiori trattati con pesticidi, le api muoiono avvelenate. Nell’ultimo decennio gli apicoltori di New York hanno perso più del 40% delle loro colonie di api, soprattutto a causa dei pesticidi neonicotinoidi. Questo disegno di legge rappresenta un successo storico per l’economia e l’industria agricola, in che dimostra che lo stato di New York sta lavorando per invertire questa tendenza negativa.

Getty

Il provvedimento prevede di abbassare dell’80% il livello di neonicotinoidi dispersi nell’ambiente, con l’utilizzo di pesticidi più sicuri ed efficaci. Il pericolo, tuttavia, non riguarda solo api e uccelli. Anche il suolo e l’acqua della Grande Mela risultano contaminati, e si calcola che il livello di neonicotinoidi nel sangue è cresciuto nel 95% delle donne in gravidanza.

Dati allarmanti come sottolinea una ricerca che racconta come negli ultimi venticinque anni il panorama agricolo americano sia diventato quasi 50 volte più tossico, non solo per le api ma anche per gli insetti in generale.