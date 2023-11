Banca Mondiale, arriva il bond sostenibile

La Banca Mondiale ha messo sul mercato un bond sostenibile per finanziare progetti di crescita nei paesi in via di sviluppo. La raccolta sarà destinata a finanziare progetti in linea con lo statuto dell'istituzione con sede a Washington, ovvero ridurre la povertà, incentivare la sostenibilità ambientale e incrementare il benessere condiviso. L’Obbligazione denominata in Euro e della durata di 5 anni corrisponde cedole trimestrali calcolate a un tasso fisso lordo annuo minimo garantito pari al 3%.

Al termine del collocamento (attualmente previsto per il 10 novembre 2023) verrà annunciato il tasso cedolare definitivo, che potrà essere confermato o rivisto, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato durante il periodo di collocamento. Il taglio minimo per l'acquisto è 1000 euro e i titoli sono riservati al pubblico retail, cioè investitori semplici oltre che essere assoggettati come nel caso dei BTP o bot a un'imposta del 12,5%. L'ammontare complessivo della raccolta è fissato in 100 milioni di euro. Queste obbligazioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato: con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato, le obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente al 100% del valore nominale.

Unsplash

Come detto il ruolo della Banca Mondiale è quello di finanziare i 189 paesi membri in via di sviluppo raccogliendo i fondi proprio sui mercati finanziari attraverso l'emissione di bond giudicati dalle agenzie di rating tripla AAA, il massimo del cosiddetto merito di credito, che quindi permettono all'istituzione di finanziarsi a costi relativamente contenuti.

La Banca Mondiale promuove lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la crescita in numerosi settori, tra cui l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’istruzione, l’energia, la finanza, il commercio e l’industria, la sanità e i servizi sociali, la legislazione e la governabilità, i trasporti, l’acqua e l’igiene. I suoi progetti sono sottoposti a rigorosi controlli e procedure d’approvazione, a partire da un’analisi preliminare per comprenderne gli impatti economici, sociali e ambientali.

Acquistare obbligazioni della Banca Mondiale significa finanziare progetti sostenibili e contribuire a ridurre i divari economici e di possibilità tra paesi del mondo.