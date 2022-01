Autorità di bacino: "Per 56 chilometri il Tevere è il fiume più pulito al mondo"

ansa

"Se prendessimo solo il tratto di 56 km di scorrimento da Castel Giubileo alle foci (naturale di Ostia e artificiale di Fiumicino), il Tevere sarebbe il fiume più pulito del mondo, per l'attività di depurazione fatta in 15 anni da Acea". Lo sostiene il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Erasmo D'Angelis, intervenendo in Campidoglio alla presentazione del Progetto "Roma Sicura".