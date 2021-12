L'Italia si candida a ospitare il X Forum Mondiale dell'Acqua

Il Forum Mondiale dell'Acqua è un congresso internazionale che viene organizzato ogni tre anni dal Consiglio Mondiale sull'Acqua, un'organizzazione privata promossa dalla principali imprese multinazionali del settore. È la principale piattaforma di confronto internazionale sulle sfide e le opportunità legate all’acqua, dall'uso in agricoltura alla desertificazione, dall'innalzamento livello mare all'accesso alle risorse idriche e alla distribuzione.

Il progetto di candidatura dell'Italia si basa sul concetto di "Rinascimento dell'Acqua", ha detto Di Maio, "puntando su inclusione, valorizzazione delle tematiche di genere, sostenibilità e sull'opportunità di intensificare l'azione internazionale per il rispetto del diritto umano all'acqua". "La tutela del nostro Pianeta - ha aggiunto il ministro - è una priorità a cui l`Italia intende continuare a dare un contributo in termini di risorse finanziarie, umane e di investimenti in scienza e ricerca".

La candidatura di Roma, Firenze e Assisi è sostenuta dal ministero degli Esteri e da un comitato promotore presieduto da Dario Nardella, sindaco del capoluogo toscano. "Ospitare un evento così importante - ha detto Nardella durante la presentazione alla Farnesina - rappresenta un'occasione fondamentale per aiutare a definire una strategia e atti specifici per quella transizione ambientale di cui tutti abbiamo la necessità. Sono anche le nuove generazioni che ce lo chiedono. L'acqua è una risorsa ambientale fondamentale di cui purtroppo non ci rendiamo conto sempre e che a volte diamo per scontata. Ma in diverse parti del mondo per l'accesso all'acqua si combattono guerre e avvengono migrazioni di interi popoli. L'alleanza con Roma e Assisi è un grande messaggio di pace, perché laddove l'acqua è presente fiorisce la pace, dove l'acqua è una risorsa scarsa si fa strada la guerra".