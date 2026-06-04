Anche l’Onu conferma: in arrivo un “Super El Niño”

L’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compresa tra maggio e luglio. “Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l’evento sarà forte” ha spiegato a Ginevra, durante un briefing stampa, il responsabile delle previsioni climatiche della WMO, Wilfran Moufouma Okia. “Il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño – ha detto Okia – è caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale, e questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo”.