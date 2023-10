2030: obiettivo possibile, con più energia green

Per arrivare preparati al primo intermedio del 2030 sarà necessario aumentare gli investimenti in energia pulita da 1,8 trilioni di dollari nel 2023 a 4,5 trilioni di dollari all'anno entro l'inizio degli anni '30

L'Agenzia internazionale dell'energia ne è convinta e lo sottolinea nel suo ultimo rapporto "net zero roadmap": portare le emissioni di gas serra del settore energetico mondiale a zero e limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi è ancora possibile grazie alla crescita record di fonti energetiche pulite e tecnologie annesse, anche se ora serve uno sforzo maggiore.

Il post pandemia ha portato in dote una crescita record a livello globale di capacità di energia solare installata e una decisa accelerazione delle vendite di auto elettriche. Entrambe a ritmi compatibili con l'azzeramento delle emissioni al 2050. Considerato, sottolinea l'Aie, che queste due tecnologie incidono da sole per un terzo delle riduzioni di emissioni da qui al 2030.

Unsplash

Servono però investimenti significativi tenendo ben presente possibilità e condizioni di partenza delle diverse aree del mondo. Ad esempio, le economie avanzate raggiungono lo zero netto prima per concedere più tempo alle economie emergenti e in via di sviluppo. E il percorso "net zero" garantisce il pieno accesso alle moderne forme di energia per tutti entro il 2030 attraverso investimenti annuali di quasi 45 miliardi di dollari all'anno, poco più dell'1% degli investimenti nel settore energetico.

Ma per arrivare preparati al primo intermedio del 2030 sarà necessario aumentare gli investimenti in energia pulita da 1,8 trilioni di dollari nel 2023 a 4,5 trilioni di dollari all'anno entro l'inizio degli anni '30.

Unsplash

Se questi obiettivi di portafoglio non dovessero essere raggiunti, sottolinea l'Agenzia internazionale per l'energia, bisognerebbe ricorrere ad ancora più costose tecnologie di rimozione del carbonio ed eliminarne dall'atmosfera 5 miliardi di tonnellate ogni anno fino alla metà del secolo per sperare di mantenere l'incremento di temperatura nell'obiettivo del grado e mezzo.

Oltre ai numeri, ingenti, serve anche ambizione politica e condivisa a livello internazionale. Ma sapere che è ancora tutto aperto da qui al 2030 è una buona base di discussione per la prossima Cop 28 in programma a fine novembre a Dubai.