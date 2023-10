Allarme consumo di suolo in Italia, Ispra: "Mangiati 77 chilometri quadrati in un anno"

Il consumo della superficie, evidenzia il rapporto, "incide anche sull'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico: sono oltre 900 gli ettari di territorio resi impermeabili in un solo anno nelle aree a pericolosità idraulica media". Considerando la quantità totale di superficie consumata nell'ultimo anno, più del 35% si trova in aree a rischio sismico medio o alto.

A livello regionale, la Lombardia, con 908 ettari in più, è la regione nella quale si registra l'incremento maggiore di consumo di suolo, seguita dal Veneto (739 in più), dalla Puglia (718 in più), dall'Emilia-Romagna (635 in più), e dal Piemonte (617 in più).

I comuni e le città con il consumo inferiore

Tra i comuni virtuosi, che risparmiano quindi suolo, tra quelli con più di cinquantamila abitanti troviamo Ercolano in Campania con 0,2 ettari consumati in più nel 2022, tra quelli medi troviamo Montale in Toscana con "zero" ettari in più, e tra quelli con meno di diecimila abitanti troviamo San Martino Siccomario in Lombardia con 0,2 ettari in meno. Tra le città metropolitane risparmiano suolo Genova, Reggio Calabria, e Firenze.