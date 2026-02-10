Vedersi in foto: perché ci scopriamo diversi dalla nostra immagine allo specchio

CHI HA RAGIONE, LO SPECCHIO O LA FOTOCAMERA? – Andando subito al punto cruciale, ovvero chi tra specchio e fotocamera ci rimanda la vera immagine di noi stessi, la risposta è la fotografia, ritratto fedele e modo in cui effettivamente ci vedono gli altri. Lo specchio, infatti è il più bugiardo tra i due, anche se siamo poco fotogenici e se, davanti all’obiettivo, siamo portati a fare mille smorfie e ad assumere posture che non ci valorizzano. L'immagine che vediamo riflessa nello specchio, infatti, innanzi tutto, non è reale, ma si tratta di un riflesso che ci mostra come siamo con la destra e la sinistra invertite. Siccome siamo abituati a vederci all'inverso, il fatto di osservare noi stessi come siamo realmente ci disorienta e, di solito, ci comunica un senso di estraneità che ci fa apparire poco attraenti ai nostri occhi. Il volto, ma anche il corpo, non è perfettamente simmetrico nei suoi due lati e il fatto di trovare certe caratteristiche di noi stessi nel lato opposto al consueto ci porta a stentare a riconoscerci. Questo fenomeno si chiama "effetto esposizione": dato che il cervello umano tende a sviluppare una preferenza per le cose che già conosce, ecco spiegato il senso di estraneità che proviamo davanti a una foto che ci raffigura. Il disagio si acuisce se siamo abituati a utilizzare fotografie a cui sono stati applicati filtri e altre forme di editing. Inoltre, allo straniamento dell’effetto esposizione si aggiunge l'effetto distorsione dell'obiettivo, specie se ci scattiamo un selfie: le fotocamere, specialmente quelle frontali dei cellulari, utilizzano lenti grandangolari che, se tenute vicine, distorcono i tratti del viso, ingrandendo il naso e restringendo il volto.