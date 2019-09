Al via la tournée "Blind date" per sensibilizzare e promuovere progetti per fermare la cecità

"Blind Date" è un concerto straordinario, unico nel suo genere, un’esperienza sensoriale di grande impatto emotivo, che oltrepassa i confini della musica per immergere il pubblico in una realtà quasi del tutto sconosciuta: il buio, che spaventa e angoscia impedendo di vivere in maniera libera e spensierata, come accade a tutti coloro che hanno il dono della vista. L'obiettivo è sensibilizzare e raccogliere fondi per salvare dalla cecità quasi due milioni tra bambini, donne e uomini che vivono in 12 paesi tra Africa, Asia e America Latina.