Federica Signoriello e Rosa Scelsa: "Vogliamo aiutare a migliorare la salute del cane con gesti semplici"

Qual è la chiave del successo di Jampy?

Consumo consapevole per cani sani, felici e super cool. In Jampy abbiamo tutti lo stesso obiettivo: aiutare a migliorare la salute del cane con gesti semplici, che vanno al di là della sua alimentazione, proprio come facciamo noi per prenderci cura di noi stessi. Un cane non va soltanto nutrito, l’integrazione è fondamentale come prendersi cura del pelo e della pelle con prodotti studiati ed efficaci. Noi crediamo in poche referenze di altissima qualità ma in grado di coprire tutte le aree fondamentali del benessere. Una lista di ingredienti in etichetta tutti efficaci, basati su ricerche scientifiche e approvate dai veterinari. Prodotti 100% cruelty-free e plant based, prodotti in Italia con i più alti standard.