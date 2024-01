Tian Su: "Aiuto le persone a mostrare chi sono veramente attraverso la moda"

Tian Su, ricopri posizione apicale che riveste un ruolo fortemente tecnologico, spesso visto come tipicamente maschile. Pregiudizi?

Molti di noi si trovano ad affrontare le sfide che sono determinate dall’appartenenza a una minoranza all’interno di un gruppo più ampio nel corso della propria vita. Le mie scelte, come proseguire gli studi e la carriera all’estero, così come il fatto di essere una donna che assume un ruolo di leadership di alto livello nell’ambito tech, mi hanno spesso posto in una “minoranza”. Queste sfide derivano da vari aspetti della nostra identità: l’essere donna, straniera, asiatica, l’unica esperta di tecnologia in un gruppo o, a volte nella mia carriera, persino l’essere genitore.

Parliamo di inclusività: un modo di dire o qualcosa di reale e tangibile?

Il mondo professionale contemporaneo sta progressivamente riconoscendo l’importanza della diversità e si sta muovendo verso una maggiore inclusività. Tuttavia, spesso le incomprensioni sono inevitabili, soprattutto quando persone provenienti da contesti diversi si trovano ad affrontare situazioni differenti. Il superamento di queste sfide si basa sul rispetto reciproco, sull’impegno, su approcci positivi e su una comunicazione eccellente. Si tratta di abbracciare i valori comuni e cercare di capire sinceramente il punto di vista degli altri. Questo approccio pone infatti le basi affinché la diversità manifesti il suo vero potere. Mi sento privilegiata ad aver lavorato sempre con aziende come Zalando, all’interno delle quali i pregiudizi sul posto di lavoro non sono tollerati. Al contempo, sono solo una delle tante persone che, in qualità di rappresentante di una minoranza, si impegnano quotidianamente a creare una base comune e a introdurre prospettive alternative nel lavoro. È solo attraverso questi sforzi congiunti tra minoranza e maggioranza che possiamo davvero migliorare il mondo del lavoro.



I numeri ti sono sempre piaciuti, ma hai iniziato studiando scienze biologiche: qual era il tuo obiettivo professionale?

Ero piuttosto idealista, come molti scienziati. Ma per tutto il corso della mia carriera ho sempre desiderato offrire un apporto positivo al benessere delle persone, spingermi oltre la frontiera della conoscenza, unire parti significative del puzzle del mondo, e quindi condurre una vita che avesse un significato. Questo mio modo di essere non è mai cambiato.



Dagli studi sul cancro alla tecnologia in azienda: mi racconti com’è andata?

La transizione dall’utilizzo della scienza e della tecnologia per migliorare la medicina dei prossimi 5-40 anni al loro uso per comprendere le esigenze dei clienti e offrire gioia quotidiana, è stato un percorso quasi inevitabile e per certi versi sorprendente. Sebbene alcuni aspetti del mio lavoro si siano trasformati radicalmente, la mia motivazione e la mia passione sono rimaste le stesse di sempre. Continuo infatti a dare un apporto positivo al benessere delle persone e a spingermi oltre la frontiera della conoscenza, unendo parti significative del puzzle mondiale e conducendo così una vita piena di significato. Ora la mia attenzione è rivolta a sostenere la felicità delle persone attraverso la soddisfazione delle loro esigenze di moda e stile di vita, utilizzando i dati, l’Intelligenza Artificiale (AI), il Machine Learning (ML) e altre tecnologie.

Quanto è importante la moda per le persone?

Le persone legano la moda alla loro realizzazione personale, in quanto può aiutarle ad amare di più se stesse. Io le aiuto a mostrare chi sono veramente attraverso la moda, invece di far progredire la medicina per migliorare la loro salute. Trovo che il mio scopo nella vita, cioè dare un contributo e innovare, sia lo stesso, sebbene avvenga attraverso un mezzo differente.

Da un paio d’anni sei entrata nel team di Zalando, azienda leader nel settore fashion online: i motivi del vostro successo?

Sin dalla sua creazione, Zalando ha sempre messo il cliente al centro di tutto. L’azienda ha compreso appieno ciò che i consumatori europei avrebbero voluto in futuro, portando la moda online in Europa attraverso un’esperienza immediata, consegne rapide, disponibilità dei resi e una selezione di marchi interessanti. Non solo: Zalando ha continuato a migliorare costantemente la propria offerta rendendo l’esperienza di acquisto più entusiasmante e garantendo ai brand partner servizi aggiuntivi come, per esempio, una soluzione di "fulfilment", ovvero del processo di ricezione degli ordini, la loro gestione, l’imballaggio e la spedizione al consumatore. Direi quindi che il successo di Zalando deriva da una mentalità condivisa, che comprende l’attenzione al cliente, l’imprenditorialità e la velocità di commercializzazione.

Cosa mi dici dell'Intelligenza Artificiale (AI)?

L’intelligenza artificiale sta entrando a far parte delle nostre vite, ma non tutti si sentono pronti per questa sfida. Ogni progresso tecnologico importante ha la possibilità di portare enormi benefici alla nostra società e, al contempo, può comportare delle sfide. È del tutto comprensibile che alcune persone siano più propense ad adottare l’intelligenza artificiale, mentre altre nutrano preoccupazioni e dubbi. È fondamentale che i pionieri si concentrino sull’apporto di benefici e sulla gestione dei rischi per garantire un uso sicuro della tecnologia.

Work-life balance: so che hai due figlie, come riesci a gestire lavoro e vita privata?

Ho la fortuna di avere un partner che non solo mi sostiene, ma condivide attivamente le responsabilità quotidiane della nostra famiglia. Inoltre, la tecnologia moderna svolge un ruolo importante nella gestione della nostra casa come, per esempio, i nostri robot aspirapolvere, chiamati affettuosamente Crystal e White Shimmer dalle nostre figlie. Mi impegno consapevolmente a dedicare tempo di qualità alla mia famiglia: per esempio, il fatto di impegnare un periodo alle vacanze, di dedicare del tempo durante i weekend e anche durante la settimana. Inoltre, mi sono ripromessa di condividere gli aspetti interessanti e le emozioni della mia carriera con il mio partner e le mie figlie, permettendo loro di partecipare al mio percorso professionale.



So che le tue figlie sono molto interessate al tuo lavoro.

Le mie figlie hanno sviluppato un forte interesse per il mio lavoro, in particolare per l'Assistente di Zalando. Ogni giorno mi chiedono quando potranno interagire e disegnano persino l’aspetto che immaginano possa avere questo strumento d’intelligenza artificiale. Pur dovendo affrontare la sfida di bilanciare il tempo dedicato alla famiglia con il mio lavoro, questo compromesso è per me importante. Crea un precedente per le mie figlie, perché dimostra che si può avere una carriera profondamente appagante pur vivendo una serena vita familiare. Spero che questo esempio dia loro la possibilità di seguire le proprie passioni senza avere esitazioni o percepire eventuali limitazioni quando diventeranno grandi.



Cosa ti auguri per il futuro?

Desidero che Zalando offra ai clienti esperienze e vantaggi ancora migliori, continuando a rivoluzionare la moda e lo stile di vita online per i consumatori europei. Mi piacerebbe anche che il mio team potesse contribuire a utilizzare la tecnologia per poter avere un impatto positivo sul mondo e di conseguenza migliorare la vita delle persone. Infine, auguro a me e ai miei cari di godere di buona salute, di assaporare i piccoli momenti quotidiani e di gustare la vita fino in fondo.