Sophie Costiou Charretour: "La medicina estetica non è effimera: nel volto si celano capitoli di vita"

Quando e come sei arrivata in Merz Aesthetics?

Sono arrivata in Merz Aesthetics 13 anni fa come marketing director in Francia, in un momento in cui l'azienda stava cercando di rafforzare la sua organizzazione per diventare leader di mercato. Ero attratta dai suoi valori e dall’approccio etico e umano alla medicina estetica. Successivamente, mi sono spostata in Germania per occuparmi del Marketing Globale presso la sede di Francoforte e ora ricopro il ruolo di Country Manager in Italia. È stato un percorso dinamico che mi ha dato molte soddisfazioni, sia in termini di crescita personale che professionale.