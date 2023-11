Nadia Cappellari: "Rendere felici le persone è la mia missione"

Nadia, raccontaci un po' di te: che bambina sei stata, cosa sognavi di fare da grande?

Da bambina ero molto curiosa e sognavo di diventare un'artista. Avevo una grande passione per lo sport e per tutto ciò che riguardava la bellezza. Mi interessava molto la natura, mi appassionava la scoperta.

Dai sogni alla realtà: cosa hai deciso di fare per iniziare il tuo percorso professionale?

Mi sono buttata sin da giovane nel settore della salute e del benessere. Ho studiato nutrizione sportiva e ho ottenuto le certificazioni necessarie per lavorare in questo campo.

Com’è iniziata la tua avventura con "Body Slimmer"?

È iniziata qualche anno fa quando ho conosciuto Sergio Fusco, il "precursore" di questa azienda, durante un convegno sulla salute. Abbiamo condiviso la stessa visione di promuovere uno stile di vita sano, ed è nata una collaborazione che dura ormai da anni. Non a caso la tecnologia "Body Slimmer" è efficace su più fronti, dalla perdita di peso alla tonificazione, dal contrasto della riduzione idrica al miglioramento dell’aspetto della pelle. Abbiamo fatto nostra la frase di Jim Rohn "abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere".

Come concili la tua vita privata con gli impegni professionali?

Conciliare non è sempre facile, ma cerco di organizzare il mio tempo in modo efficiente. Lavoro duramente durante la settimana e dedico il weekend alla mia famiglia e ai miei hobby.

A proposito di hobby, a quali ti dedichi?

Amo la fotografia e passo il mio tempo libero a catturare la bellezza della natura e delle persone. È una passione che mi rilassa e mi ispira. E sono anche una grande frequentatrice di mostre fotografiche.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro legati al lavoro?

Abbiamo l’obiettivo di espandere la nostra attività e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Personalmente voglio continuare a educare le persone per migliorare la loro salute e il loro benessere, forse in questo ritrovo la giusta energia per andare avanti come se fosse una ricarica energizzante. Rendere felici le persone è la mia missione!

Dai un tuo suggerimento alle ragazze che vogliono fare un percorso di carriera...

Il mio suggerimento è di seguire la propria passione e non avere paura delle sfide e di cambiare, il cambiamento è positivo. Con impegno e dedizione, è possibile realizzare i propri sogni professionali. Mai esitare.