Micaela Pallini: "Lealtà e correttezza sono i nostri valori"

Tutto sommato sono stata una ragazza tranquilla, pacata e soprattutto in casa non mi lasciavano molta libertà di uscire: infatti, fino all’ultimo anno di liceo non potevo farlo la sera nonostante le mie amiche lo facessero già. In ogni caso, amavo i giochi considerati “da maschio” e mi inventavo delle storie articolate mescolando i pezzi del Subbuteo, gli scacchi e personaggi vari per creare grandi avventure. Inoltre, ero appassionata dei libri di Emilio Salgari e mi immedesimavo molto in Jolanda, la figlia del Corsaro Nero. Per quanto riguarda ciò che volessi fare da grande, direi la scienziata ed è per questo che all'università mi sono iscritta alla facoltà di Chimica, proseguendo poi con il Dottorato di Ricerca.