Marina Bongiorno: "Bisogna avere degli obiettivi e fare del proprio meglio per raggiungerli"

Una donna giovane, manager e imprenditrice, che si occupa di abbigliamento da lavoro: è stato difficile farsi accettare?

Farsi accettare come donna in un settore in cui sino a dieci anni fa non ve era nessuna non è stato facile, soprattutto perché si tratta di un linguaggio che rimane tipicamente maschile. Il pregiudizio, del resto, non manca mai: molti pensano che, in quanto donne, si sia più adatte a occuparsi di moda, facendo magari le stiliste di chissà cosa. Io però non mi sono mai arresa, così come le altre donne che attualmente si sono inserite con successo in questo settore: quelle che si occupano dei caschi, per esempio, o nelle calzature e abbigliamento da lavoro come me, facendo progressi giorno per giorno.