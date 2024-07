Mariangela Cambria: "Il nostro obiettivo? Rendere grande la Sicilia"

Sei cresciuta tra i filari di viti in una terra meravigliosa: una strada già segnata.

Mio papà ha dato vita all’azienda quando ancora studiavo all’università. Ho studiato scienze politiche, volevo lavorare nelle organizzazioni non governative, vedevo il mio futuro lontano dall’Italia. Quando mio padre mi chiese di unirmi a lui mi trovavo in Irlanda, ma non esitai. Ho un legame particolare con mio padre, a cui sono affezionatissima e che ammiro e rispetto davvero tanto. Ormai sono 30 anni che sono tornata in Italia e per l’azienda di famiglia mi sono occupata un po’ di tutto, ma attualmente mi occupo della parte dedicata all’accoglienza. È un progetto cui tengo particolarmente, perché credo che sia importantissimo far immergere i visitatori nella cultura e nelle tradizioni del nostro territorio. D’altra parte, adoro parlare con le persone, ritengo che il confronto sia una delle cose più belle perché consente di capire e di imparare. Questo poi si riflette evidentemente nel mio stile di management, dove il lavoro di squadra diventa determinante.