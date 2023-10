Laura Amoretti: "La crociera è una vacanza adatta a ogni esigenza"

Laura, un passato da avvocato e una carriera tutta in ascesa verso ruoli apicali. Mi racconti com’è andata?

In verità, si è trattato di un caso. Ho iniziato a collaborare con un'azienda turistica come legale e dopo un paio di anni si é aperta un'opportunitá di Direzione Commerciale e Sviluppo del mercato italiano. Il founder dell'azienda me l'ha proposto e mi é sembrata una sfida interessante. A trent'anni non si deve avere paura di cambiare e di cogliere le opportunità, soprattutto quando qualcuno che consideri di successo vede in te qualità che nemmeno tu sai di avere. E' il potere della mentorship.



Il turismo è un settore altamente strategico per il nostro Paese.

Il turismo è uno dei mercati più grandi al mondo con un indotto incredibile. L'Italia inoltre è prima nella lista dei Paesi con il maggior numero di siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO: viviamo in un paese davvero magnifico. Per le crociere é un Paese in continua crescita anche grazie alla conformazione geografica quasi unica, che permette di imbarcare in molti porti ed evitare quindi ai passeggeri costose trasferte per raggiungere i luoghi di partenza. La maggior parte degli itinerari, disponibili anche sul nostro sito web di Crocierissime, tocca almeno tre porti italiani vicini a citta d'arte - Napoli, Palermo, Genova, etc. - ed è quindi l'occasione per i passeggeri di ammirare tutte le nostre bellezze. Proprio per questo, il settore delle crociere é in continua ascesa.



Quanto ti senti legata al mondo delle crociere? Nell’immaginario collettivo è una vacanza molto glamour riservata a pochi.

Le crociere sono il mio mondo, ne ho fatte piu di 50 e continuo a farne ogni volta che c'è la possibilità, sia per partecipare a eventi di lavoro, sia per le mie vacanze in famiglia. Sono stata un pò dappertutto: Oceano Indiano, Asia, America e tanto Mediterraneo. Contrariamente all'immaginario collettivo, la crociera é una vacanza che si presta a molte tipologie di persone diverse, la potremmo definire una vacanza molto democratica: l'obiettivo di Crocierissime è proprio quello di dare la possibilità di trovare la vacanza adatta per ogni esigenza. A bordo vi é ogni tipo di intrattenimento, si può vivere una vacanza movimentata e, allo stesso tempo, trovare momenti di relax completo; oppure si può vivere semplicemente come un mezzo di trasporto con tutti i comfort se si desidera visitare più mete senza disfare le valigie. Chi si diverte di più, comunque, sono senza dubbio i bambini e i giovani perché per loro c'è veramente qualsiasi tipo di intrattenimento.



Parliamo di vacanze, ma questa volta delle tue. Quali sono le tue mete da sogno?

In vacanza ho bisogno di fare tante cose, non potrei mai andare su un atollo a rilassarmi. Per me vacanza significa "fare e stancarmi": il mio é un lavoro intellettuale, quindi in vacanza cerco il riposo emotivo, non fisico. La mia vacanza ideale è senza dubbio in movimento e in questo momento mi piacerebbe visitare il Giappone.



Come possono invece le persone pensare di realizzare i loro sogni?

Lavorando duro. Ho studiato molto nella mia vita e a 40 anni mi sono rimessa nuovamente in gioco con un international EMBA, che mi ha impegnato per quasi due anni tutti i weekend. La disciplina é molto importante, le nuove generazioni sono sempre più preparate e l'unico modo per competere é studiare tanto.

Worklife balance, se ne parla molto ultimamente.

Il mondo é cambiato molto con il Covid e l'iperproduttività e l'ambizione cieca tipica della mia generazione ora non sono più attuali. Una donna é realizzata se riesce a godersi i frutti del suo lavoro mentre è nei suoi anni migliori e non quando è in pensione. Il giusto equilibro é fondamentale per non vivere con sensi di colpa o sentirsi realizzata solo parzialmente.



Una donna in un ruolo così importante in Crocierissime: difficile?

Macché: entusiasmante direi! Ho la fortuna di fare un lavoro che adoro con un team fantastico. Recentemente stiamo anche virando su una maggiore visibilitá del brand e questo mi ha permesso di partecipare alle riprese della campagna pubblicitaria di Crocierissime con Christian Vieri e Costanza Caracciolo, mi sono divertita moltissimo. Difficile non é proprio l'aggettivo giusto, sicuramente è impegnativo ma ci sono tanti aspetti positivi.



Una curiosità su di te da condividere con i lettori.

A 40 anni durante il Covid ho imparato a giocare a beach volley e mi sono appassionata talmente tanto da farlo diventare parte della mia quotidianità. Gli insegnamenti di questo sport sono diventati anche regole di disciplina del mio lavoro: non é mai troppo tardi.



Un tuo suggerimento alle ragazze che desiderino far carriera in ambito aziendale?

Ne ho due che forse sono anche molto collegati. Non bisogna aver paura di decidere e nemmeno di esitare: occorre avere tanto coraggio. La fortuna aiuta gli audaci!