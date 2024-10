Giulia Garlando: "Ho ancora tanta energia e voglia di sperimentare nuove situazioni"

Il tuo percorso di carriera ti ha portato ai vertici di Cofidis: mi racconti com’è andata?

Con il nuovo millennio ho sentito la necessità di dare una svolta alla mia vita professionale, avevo bisogno di una scossa, di nuovi stimoli. Un vero salto senza paracadute, dal mondo artistico del design a quello razionale e formale della finanza, nello specifico del credito al consumo. Posso dirti che non me ne sono mai pentita, anche se all’inizio è stata molto dura, non solo per l’ambiente nuovo in un settore a me quasi sconosciuto, ma per di più in un’azienda francese, idioma ufficiale di tutti i meeting e dei documenti annessi. Una curiosità: non avevo mai inserito il francese tra le mie lingue di studio, lo capivo grazie alla predisposizione naturale che ho, ma non lo parlavo. Quindi, oltre a dover imparare nuove metodiche di lavoro, logiche di marketing e comunicazione, frequentavo un corso serale full immersion di francese per entrare prima possibile in linea con i miei colleghi e superiori. Ammetto che la mia determinazione e il non mollare mai sono stati la mia arma in più perché, oggi lo posso dire, dopo un mese ho pensato di mollare, perché credevo di non farcela. Era una Cofidis diversa da quella che è attualmente: eravamo poco più di una cinquantina di dipendenti, oggi sfioriamo i 400, ma proprio l’opportunità di crescere insieme alla società è stato un viaggio davvero formativo, che mi ha permesso di conoscere l’azienda a 360 gradi, avere ruoli differenti anche in posizioni strategiche e di essere oggi un punto di riferimento per le nuove risorse.