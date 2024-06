Giovanna Salza: "Non ci occupiamo solo di curare gli animali, ma anche di benessere e prevenzione"

Giovanna, hai un trascorso professionale da dirigente d’azienda ed ora sei un’affermata imprenditrice: mi racconti com’è andata?

È stato un cambio voluto e in qualche modo legato all’evoluzione della mia vita. Dopo tanti anni di lavoro in varie aziende nazionali e internazionali, e in seguito alla nascita del mio terzo figlio, volevo mettermi in gioco con un progetto tutto mio. Non è un passaggio banale quello da manager a imprenditore e solo in seguito me ne sono resa pienamente conto. Come tutti gli imprenditori sanno, quando serve non esistono più né sabati né domeniche. Sono partita da un bisogno delle famiglie italiane non soddisfatte dall’offerta del mercato: in Italia ci sono 65 milioni di animali domestici registrati, più di uno per ogni cittadino, ma per contro siamo fanalino di coda in Europa per quanto riguarda i servizi a loro destinati. Nel nostro Paese ci sono tanti ottimi veterinari, ma c’è bisogno di dare loro migliore organizzazione e una visione più olistica: dobbiamo occuparci non solo della salute ma anche del benessere di nostri amici a 4 zampe. Ormai i "pet", infatti, sono diventati a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie.