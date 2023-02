Francesca Lepore: "Il successo di Ebrand? Non mi sono mai arresa"

Francesca, vorrei conoscerti meglio, quindi iniziamo questa chiacchierata partendo proprio da te.

Sono di Milano, ma i miei genitori erano pugliesi: direi che sono cresciuta nel contesto milanese senza però farmi mancare le orecchiette, diciamo così! Pur respirando l’aria attiva e un po’ frenetica della metropoli, a casa non sono mai mancate le tradizioni, così radicate e importanti per la nostra identità culturale. Devo dire però che ho lasciato Milano piuttosto presto.



So che ti sei trasferita in Abruzzo appena diplomata.

Dopo aver conseguito la maturità, avevo voglia di mettermi subito in gioco nel mondo del lavoro. Per questo motivo, ho raggiunto mia sorella che già viveva in questo splendido territorio che è l’Abruzzo, conosciuto perché ci andavamo tutte le estati in vacanza e che quindi aveva anche un’allure di festa e serenità. Mi sono data da fare e ho trovato immediatamente lavoro come centralinista in un’azienda che produceva cucine componibili e da lì ho iniziato il mio percorso professionale.



Hai fatto la gavetta, ma le soddisfazioni non sono mancate.

Sono sempre stata molto determinata e volenterosa e quindi ho iniziato pian piano ad acquisire maggiori responsabilità, fino ad arrivare, dopo 14 anni, a ricoprire il ruolo di Responsabile Commerciale, prima per l’Italia e poi per l’Estero, tenuto conto che conosco le lingue avendole studiate alle superiori. Una bella soddisfazione, anche perché mi sono trovata a gestire un ottimo team composto da oltre una decina di collaboratori.



Anche la tua vita privata ha preso forma da allora.

Ho conosciuto proprio in quell’azienda quello che poi sarebbe diventato mio marito, manager di altissimo livello e di straordinarie qualità umane e professionali. Tuttavia, dopo esserci sposati e aver avuto da poco una bimba, mio marito si è ammalato piuttosto gravemente, tanto da doversi assentare dal lavoro per un lungo periodo: per me è stato molto complicato, perché dovevo accudire mia figlia Alice, che all’epoca aveva otto mesi soltanto, occuparmi anche di lui e portare avanti il mio lavoro.



Da lì a Ebrand: mi racconti com’è andata?

Stando a casa, ho iniziato a navigare in internet e siccome mi sono sempre occupata di vendite, un po’ per gioco ho accettato di dare una mano ad amici che commercializzavano cere per la depilazione. Ho iniziato a documentarmi e a fare indagini di marketing tanto che abbiamo iniziato ad ampliare l’offerta aggiungendo anche trattamenti viso e corpo, prodotti per unghie e tutto quello che può servire alle estetiste per la loro attività. A questo punto ho deciso di fondare un mio brand, che ho chiamato proprio così “Ebrand” perché si trattava di un brand che nasceva con l’idea dell’e-commerce.



Iniziare una nuova attività imprenditoriale non è facile.

Sono molto determinata e ho dovuto studiare tanto, ma non mi sono mai arresa, nemmeno quando i risultati stentavano ad arrivare perché ci avevo investito tanto e ho fatto di tutto per riuscirci. Ho puntato su linee di prodotti molto pulite e molto green, ma di straordinaria efficacia, eliminando le sostanze come i siliconi, i parabeni, la paraffina: in qualche misura, sono stata una precorritrice di una tendenza che dieci anni fa ancora non era definita e nemmeno troppo accettata. All’inizio ho fatto tutto da sola, poi è entrato in società anche il ragazzo che faceva la programmazione informatica e oggi siamo una realtà di 25 persone con un’età media intorno ai trent’anni e con oltre 6.500 referenze tra cosmetici, prodotti per la depilazione, le unghie e le ciglia, a cui si aggiungono le attrezzature professionali necessarie alle attività di un centro estetico, come i lettini, le lampade, macchinari per la radiofrequenza, eccetera.



A parte l’efficacia, quali sono i punti di forza di Ebrand?

Velocità, qualità e front office. Il nostro servizio telefonico è sempre a supporto dei clienti: oltre a prendere ordini, le ragazze sono disponibili per l’assistenza e per qualsiasi altra necessità. Inoltre, con Ebrand è possibile personalizzare i prodotti e renderli unici per ogni estetista o centro estetico grazie ad uno studio grafico ad hoc ed eventualmente a formulazioni particolari. Infine, sottolineo che organizziamo anche corsi di formazione sui nostri prodotti/trattamenti, che possono essere fruiti direttamente sul nostro sito oppure on demand sulla nostra piattaforma “Premium”, al termine dei quali vengono anche rilasciati i diplomi di frequenza.



A proposito di prodotti e trattamenti: qualche anticipazione per la primavera in arrivo?

Ebrand è da sempre leader nella commercializzazione di cere epilatorie. In particolare, offre una vasta gamma di prodotti dedicati al servizio più richiesto nei centri estetici, soprattutto durante la bella stagione. Per questa primavera, il nostro sistema brevettato “Wonderlax” si arricchisce di una nuova tipologia di cera idrocarbonica indolore: Perle di colorazione viola, tipica del cocktail Dark Violet, dalla profumazione orientale e sofisticata del Patchouli. Ideale per un'epilazione delicata e adatta anche alle pelli sensibili. Grazie alla sua elasticità e all'applicazione multidirezionale, permette uno strappo efficace nelle zone difficili, anche durante la stagione più calda.



In questo periodo già si pensa alle vacanze estive: per affrontare al meglio la prova costume cosa suggerisci?

Sicuramente molto efficace e pratico è il nostro trattamento domiciliare “Benda Collant Ultra Dren”. Un Kit già pronto all'uso composto da un confortevole collant imbibito di morbido gel capace di svolgere un'azione rinfrescante e defaticante, favorendo quindi la riduzione del senso di gonfiore, pesantezza e affaticamento. Le Benda-collant aiutano a drenare i liquidi e le tossine in eccesso grazie ai Sali del Morto in essi contenuti. Esiste anche una versione “urto”, ad azione anticellulite e rimodellante. Il liquido attivo del Benda Collant “Cell Plus” è formulato con ingredienti dalle note caratteristiche veicolanti e funzionali dalle proprietà stimolanti, tonificanti ed elasticizzanti come l'Olio essenziale di Ginepro, Menta ed Estratto di Ginseng, rendono il benda collant ideale per contrastare gli inestetismi epidermici di soggetti con cellulite e/o adiposità localizzate.

E per quanto riguarda la tua beauty routine?

Sia al mattino che alla sera la prima cosa è la doppia detersione, un olio struccante prima e poi una mousse detergente a cui far seguire una soluzione tonica. Non possono poi mancare il siero e una crema, a cui in questa stagione aggiungo la Vitamina C, ottima per il cambio stagione.



Qualcosa su di te.

Appena posso vado al mare a fare una passeggiata, mi rigenera e mi rilassa tantissimo. In estate mi piace fare qualche tuffo al largo e poi adoro stare in compagnia, il weekend è sempre con gli amici. Amo viaggiare con la mia famiglia. Ho anche una vera passione per i felini: adoro i gatti, a casa ne ho due, ma se potessi mi piacerebbe averne tantissimi!