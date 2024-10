Cristina Tosi: "Grazie al mio campo regalo emozioni e serenità"

All'epoca, nel 2017, non è stato facile far conoscere e capire il mio progetto per le sue caratteristiche di coltivazione, ovvero senza ausilio di serre e con piantagioni esclusivamente stagionali, ma oggi è proprio questo il suo aspetto più apprezzato e amato. Soddisfazioni? Tantissime e grandissime! Sono ancora incredula nel vedere quante persone amano il mio campo, condividendo con me, stagionalmente, i miei fiori e le mie zucche. Ammetto che i sacrifici ci sono, in quanto si tratta di un lavoro fisico, a volte pesante, che va svolto con qualsiasi condizione meteo. Condizionano soprattutto le tante incertezze e incognite sul raccolto come è purtroppo accaduto in questo terribile 2024, in cui gli eventi atmosferici hanno compresso la fioritura primaverile ed estiva.