Anna Marras: "Tutto parte dalle persone: sono loro il cuore di Acrobatica"

Il tuo contributo in azienda si è fatto sentire: in pochi anni avete avuto una crescita strepitosa.

Evidentemente quell’obiettivo fu centrato e da quel momento io iniziai a dedicare tutto il mio tempo e le mie energie ad Acrobatica. Riccardo, ripeto, era un grande visionario, ma aveva difficoltà nella gestione delle risorse umane che spesso ne tradivano la fiducia. La sua visione era grandiosa, ma gli mancava qualcuno che sapesse individuare le persone che avrebbero potuto realizzarla insieme a lui. Io sapevo riconoscerle, sostenerle e farle crescere e per i primi anni mi occupai esattamente di questo. Col passare del tempo, e con la crescita del gruppo (che oggi conta 2.800 collaboratori tra Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait), anche il mio ruolo è cambiato e si è ampliato. Da molti anni, infatti, non mi occupo più solo delle nostre risorse, ma curo anche gli aspetti più finanziari dell’azienda, che non sono pochi. Noi, infatti, siamo quotati su due mercati finanziari, quello italiano e quello francese. Il mio ingresso in Acrobatica ha permesso a Riccardo di realizzare concretamente il suo sogno di creare un’azienda capace di rivoluzionare la cultura dell’edilizia nel mondo. Eravamo complementari e la crescita, che oggi fa di Acrobatica la più grande azienda in Europa specializzata nelle ristrutturazioni con la tecnica della doppia fune di sicurezza, si deve a questa complementarietà e al desiderio che condividevamo di creare un ambiente di lavoro dove le persone si sentissero felici e a loro agio, sostenute nella crescita, nella realizzazione e nel diventare ogni giorno migliori. Perché tutto parte dalle persone: sono loro il cuore di Acrobatica Group.



Essere donna in un settore prettamente maschile potrebbe non essere facile.

Sono cresciuta in mezzo ai maschi e, sebbene io stessa abbia subito in passato delle discriminazioni, ho sempre trovato il modo di affermare me stessa e le mie idee, senza prevaricare nessuno, ma usando il dialogo, come mi ha insegnato il mio Maestro Buddista Daisaku Ikeda. Ritengo che le donne non debbano essere inserite in azienda per una questione legata alle quote rosa, in cui fondamentalmente non credo, ma perché sono in grado di far prosperare e crescere l’azienda. In Acrobatica Group le prime linee manageriali sono in larga parte femminili e lo sono per merito: CFO, HR Manager, ESG Manager, Investor Relator, Ufficio Stampa, Responsabile interno della sicurezza e Brand Manager sono tutte cariche ricoperte da donne. Indubbiamente il mondo dell’edilizia è ancora oggi molto maschile, ma non mi intimorisce: Acrobatica ha sempre dimostrato il suo valore anche, e forse soprattutto, a coloro che non avevano fiducia in questa realtà. Ad oggi abbiamo anche molte operatrici su fune, donne specializzate in attività di restauro monumentale. Noi siamo inclusivi perché sappiamo che includere persone crea un ambiente positivo e di grande crescita, umana e professionale.