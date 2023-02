Carmen Voroneanu: "Non bisogna avere paura, ma pensare sempre positivo"

Carmen, il tuo nome tradisce origini non italiane: è così?

È così. Io sono originaria della Romania anche se ora sono cittadina italiana. D'altra parte, ho sempre saputo che la Romania sarebbe stato un punto di partenza per me.

Dalla Romania all’Italia: mi racconti com’è andata?

Fin da quando ero piccola ho incominciato a fare la modella: avevo sette anni e le idee molto chiare. Da adolescente ho deciso di venire in Italia e a soli 14 anni sono andata a Roma per poi trasferirmi definitivamente a Milano.



La vena imprenditoriale è stata una scoperta o ha sempre fatto parte del tuo DNA?

A dire il vero, ho sempre cercato di fare un lavoro dove fossi io a dover decidere. Pensa che sin da bambina confezionavo vestiti per le bambole con il tessuto delle tende di casa e poi li vendevo: un'imprenditrice in erba.

Donne imprenditrici: difficile?

Ammetto che essere donna, imprenditrice e straniera non è stato affatto facile in alcuni aspetti, soprattutto considerando che in molti casi le figure apicali nelle aziende sono sempre maschili. Posso però affermare che con tanta determinazione, costanza e passione sono sempre riuscita a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata.

ServiAmo è una realtà forse unica nel suo genere.

Quando ho immaginato ServiAmo, mi sono detta che non ho avevo mai visto nulla di simile e posso dire che tutt'ora si tratta di una realtà davvero unica creata per aiutare in ogni singolo momento le persone che hanno bisogni e necessità particolari senza sapere a chi rivolgersi. Serviamo.com nasce come un servizio di gestione h24 della casa a Milano: dai servizi di pulizia domestica, ordinaria e straordinaria, fino ai piccoli interventi di manutenzione elettrica o idraulica, o ancora baby sitter o pet sitter: insomma, tutto quel di cui potremmo trovarci ad avere necessità.

Progetti per il futuro?

Il mio futuro prossimo è tutto rivolto alla famiglia, considerato che sono una neo mamma: voglio assolutamente godermi questo momento con mio figlio e seguire la sua crescita. Quanto a ServiAmo l'obiettivo è quello di espandere la nostra attività nella grandi città italiane e oltrepassare i confini provando a essere presenti anche in Europa.

Qualcosa su di te: curiosità e hobby.

Amo viaggiare e leggere. Prima di essere moglie e mamma viaggiavo con zaino in spalla e ho girato il mondo: credo che sia stata un'esperienza molto costruttiva e utile per conoscere persone, usanze e tradizioni diverse.

Un suggerimento alle ragazze che vogliono diventare imprenditrici.

Alle donne che vogliono creare un'azienda consiglio di non aver paura, di non mollare mai anche quando tutto sembra impossibile, di essere costanti nel perseguire il proprio obiettivo e quello che ci si è prefissate, di continuare a pensare positivo perché un giorno quello che si desidera si realizzerà.