Pink is good Running Team: le donne in corsa contro il cancro

Superata la fase più critica dell’emergenza sanitaria, sono ripresi gli allenamenti dei gruppi di donne che hanno messo alle spalle un tumore (seno, utero, ovaio). Obiettivo: far capire che la malattia non spezza le ambizioni e raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica.

Dal 2014 Fondazione Umberto Veronesi lancia un appello a tutte le donne italiane che hanno combattuto un tumore femminile (seno, utero, ovaio) per diventare Pink Ambassador per dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

Ogni anno il gruppo di Pink Ambassador cresce sempre di più e sta diventando una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore femminile.

Per questa ragione Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di coinvolgere sempre più donne che vogliono condividere la propria esperienza a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori.

Ad oggi infatti sono 14 i gruppi del Pink is good Running Team di Fondazione, e nello specifico nelle città di: Milano, Monza Brianza, Varese, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari.

Anche per questa edizione, le nuove Pink Ambassador selezionate sosterranno un intenso allenamento gratuito, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera nell’ambito del progetto Runcard, permettendo così di prepararsi ad una staffetta che collegherà virtualmente le 14 città, per ricordare ancora una volta l’importanza della prevenzione e del finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza di cui, soprattutto in questo periodo, se n’è compresa la fondamentale necessità.

Anche durante la staffetta le Pink Ambassador saranno impegnate nella raccolta fondi con una attività di crowdfunding attraverso la piattaforma Rete del Dono.

Le tappe della staffetta che attraverserà l’Italia sono le seguenti:

sabato 3 ottobre Milano, domenica 4 ottobre Monza Brianza, lunedì 5 ottobre Varese, martedì 6 ottobre Torino, mercoledì 7 ottobre Verona, giovedì 8 ottobre Bologna, venerdì 9 ottobre Firenze, sabato 10 ottobre Perugia, domenica 11 ottobre Roma, lunedì 12 ottobre Bari, martedì 13 ottobre Napoli, mercoledì 14 ottobre Catania, giovedì 15 ottobre Palermo, venerdì 16 ottobre Cagliari, domenica 18 ottobre Milano con la PittaRosso Pink Parade



Il progetto Pink is good Running Team fa parte del grande progetto di Fondazione dedicato alla lotta ai tumori femminili Pink is good che ogni anno finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio.

Ogni anno in Italia oltre 53.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 10.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie.

Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto numerosi ricercatori sotto il progetto Pink is good e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.