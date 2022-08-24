Oroscopo del Sesso: come sarà settembre 2026 nell’alcova

L’Oroscopo del sesso di settembre si divide in due tempi. Fino al 10 Venere in Bilancia insegna la galanteria e suggerisce parole scelte con cura, poi passa in Scorpione e toglie ogni freno e inibizione. Marte resta quasi tutto il mese in Cancro e scalda i cuori. Il passaggio di Lilith prima in Sagittario fino al 14 e poi in Capricorno e la costante presenza di Plutone in Acquario ridisegnano la mappa delle attrazioni proibite e del potere seduttivo di ogni segno. Scopriamo cosa riservano le Stelle agli uomini e alle donne dello Zodiaco.
ARIETE – Lui - Con Marte dissonante fai fatica a trovare il ritmo giusto e trattieni reazioni emotive che di solito lasci esplodere senza pensarci. Lilith inizialmente ti regala la capacità di incendiare una serata in due minuti, poi col passare dei giorni la situazione cambia e ci saranno meno slanci e più fatti concreti da dimostrare. Il passato torna da te.
Lei - All’inizio del mese avrai una carica erotica esplosiva, ma Marte in aspetto dissonante bloccherà i tuoi slanci e pretenderai che il partner si adegui alle tue esigenze senza possibilità di controbattere. L'eros diventa una sfida di potere: se il partner pretenderà di darti ordini anche a letto, la tua risposta sarà un rifiuto gelido e insindacabile.
TORO – Lui - Venere in Scorpione ti chiederà di tuffarti in un mare di misteri, richieste emotive e sospetti che ti fanno rileggere due volte ogni messaggio ricevuto. Per fortuna l’ingresso di Lilith in Capricorno ti restituisce il linguaggio che conosci meglio, quello del corpo, diretto, concreto e senza troppe domande scomode da affrontare a fine giornata.
Lei - Settembre comincia con un desiderio più leggero e giocoso. Ti piace essere cercata, ricevere un messaggio scritto bene e lasciar crescere lentamente la curiosità prima di concederti davvero. Dall’11 cambia tutto: Venere opposta ti renderà molto più selettiva e non sopporterai chi pretenderà di entrare subito nella tua sfera di intimità.
GEMELLI – Lui - Venere ti regala una prima parte del mese particolarmente brillante. Sai flirtare, rispondere al momento giusto e trasformare una conversazione apparentemente innocente in qualcosa di molto più interessante. Dalla metà del mese l’eros diventa meno leggero e, se la vita di coppia è diventata prevedibile, inizi a cercare nuovi modi per movimentarla.
Lei - Lilith in opposizione fino al 14, però, può renderti inquieta e farti cambiare idea proprio quando l’altra persona credeva di averti conquistata. Poi diventerai meno irrequieta e dispettosa. Una battuta, una foto inviata senza pensarci troppo o una conversazione che si prolunga fino a tardi possono diventare il vero inizio di un gioco di seduzione.
CANCRO – Lui - Marte nel tuo segno accende i desideri e ti rende molto meno timido del solito. I piccoli problemi che porterà Venere all’inizio del mese scivoleranno presto via e ti lascerai andare a serate romantiche che possono nascondere dei risvolti più passionali del previsto. Sarebbe un peccato lasciarti frenare da qualche giudizio o strano preconcetto.
Lei - All’inizio di settembre potresti sentirti poco capita e Venere dissonante non aiuta a rilassarti. Se qualcosa ti dà fastidio, però, Marte nel tuo segno ti spingerà a dirlo senza tanti giri di parole. Con Venere in Scorpione il tuo atteggiamento diventa completamente diverso. Hai più voglia di sedurre, di giocare e di prendere l’iniziativa.
LEONE – Lui - Il corteggiamento sarà il tuo cavallo di battaglia all’inizio del mese. Saprai come invitare una donna senza risultare invadente e potrai conquistare qualcuno che inizialmente mostrava poco interesse. La voglia di divertirti si scontrerà presto con le esigenze di una compagna che inizierà a lamentarsi e a farti i dispetti tra le mura domestiche.
Lei - Non vuoi rincorrere nessuno. La prima parte del mese ti rende molto seducente e puoi divertirti a gestire più situazioni senza sentirti obbligata a scegliere subito. Con Venere in Scorpione diventerai molto più possessiva e selettiva. Se il partner ti trascura, difficilmente fai finta di niente. Il sesso può diventare un modo per ritrovare una complicità.
VERGINE – Lui - Non ti basta una bella presenza. Per lasciarti andare hai bisogno di sentirti incuriosito anche mentalmente. Settembre può sorprenderti proprio attraverso una conversazione che prenderà una piega più maliziosa del previsto. Nella seconda metà del mese Venere aumenta il desiderio di giocare e provocare chi ti piace con parole ironiche e gentili.
Lei - Qualcuno potrebbe scoprire che dietro la tua aria controllata c’è molta più fantasia di quanto immagini. Non ami fare tutto di fretta e sceglierai con attenzione a chi mostrare il tuo lato più sensuale. Dopo il 14 diventerai più sicura di te e smetterai di trattenerti per paura di sembrare troppo audace. Se l’attrazione è forte, niente ti può fermare.
BILANCIA – Lui - Conquistare ti riesce particolarmente bene e settembre può regalarti parecchie occasioni per flirtare con nuove spasimanti. Sai creare intimità senza rendere pesante l’atmosfera, ma attenzione a non promettere più di quanto desideri davvero. Con Marte dissonante per tutto il mese le energie fisiche non ti sosterranno sempre come vorresti.
Lei - Ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All’inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l’iniziativa e un partner passivo non va bene.
SCORPIONE – Lui - Una persona inizierà a cercare sempre più spesso la tua compagnia e capirai benissimo che dietro certi inviti c’è qualcosa di più. Da metà mese il tuo potere di seduzione crescerà e diventerà difficile resistere al tuo fascino. Hai voglia di vivere l’eros con intensità, ma non sopporti i giochi ambigui. Preferisci arrivare subito al punto.
Lei - Settembre risveglia il lato più sensuale e non hai nessuna intenzione di nasconderlo. Puoi attrarre qualcuno semplicemente con uno sguardo o con un modo particolare di avvicinarti. Il desiderio cresce soprattutto quando senti che dall’altra parte c’è una persona capace di reggere il confronto. Non tolleri assolutamente i comportamenti equivoci.
SAGITTARIO – Lui - Un incontro nato quasi per gioco può diventare molto più interessante del previsto. Fino al 14 avrai voglia di divertirti, sperimentare e seguire l’istinto senza organizzare troppo. Poi diventerai più misterioso e non sentirai il bisogno di raccontare tutto quello che provi. Un’attrazione tenuta nascosta può avere un fascino davvero difficile da ignorare.
Lei - Sei tu a decidere quando una situazione merita di diventare più intima. Nella prima parte del mese avrai meno freni e sorprenderai persino chi ti conosce bene con provocazioni audaci e dirette. Inizierai poi a concedere sempre meno facilmente il tuo tempo. Desideri al tuo fianco una persona che riesca a farti sentire desiderata senza soffocarti.
Leggi anche
CAPRICORNO – Lui - Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti.
Lei - Non hai voglia di fingere entusiasmo quando qualcosa non ti soddisfa. Settembre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un’esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
ACQUARIO – Lui - Un copione già visto non ti interessa: per accenderti hai bisogno di una situazione che esca un po’ dalle solite abitudini. Plutone nel tuo segno alimenta il desiderio di nuovi stimoli e settembre può spingerti a proporre qualcosa di diverso alla tua compagna. Attenzione solo a non cercare complicazioni dove basterebbe soltanto lasciarsi andare.
Lei - Una persona può incuriosirti proprio perché non riesci a capire subito cosa pensa di te. Ti piace il corteggiamento intelligente e perdi interesse davanti a chi rende tutto troppo facile. Questo mese vivrai l’eros in modo più libero. Se una situazione non ti soddisfa più come ai primi tempi, non hai intenzione di restare ferma solo per comodità.
PESCI – Lui - La passione questo mese non manca e con Marte favorevole hai voglia di cercare, conquistare e vivere fino in fondo un’attrazione che senti forte. Nella prima metà del mese una situazione complicata può stuzzicarti più del dovuto. Con Venere in Scorpione un incontro può lasciare il segno e continuare a tornarti in mente in momenti inopportuni.
Lei - Una fantasia che hai tenuto per te può diventare improvvisamente molto semplice da realizzare. Marte ti insegna a mostrare un lato più audace, soprattutto se accanto hai una persona che sa farti sentire al sicuro. Venere porta poi sensualità e complicità. Non cerchi soltanto attrazione: vuoi un’intesa capace di farti sentire dentro una favola.