Oroscopo del Sesso: come sarà settembre 2026 nell’alcova

L’Oroscopo del sesso di settembre si divide in due tempi. Fino al 10 Venere in Bilancia insegna la galanteria e suggerisce parole scelte con cura, poi passa in Scorpione e toglie ogni freno e inibizione. Marte resta quasi tutto il mese in Cancro e scalda i cuori. Il passaggio di Lilith prima in Sagittario fino al 14 e poi in Capricorno e la costante presenza di Plutone in Acquario ridisegnano la mappa delle attrazioni proibite e del potere seduttivo di ogni segno. Scopriamo cosa riservano le Stelle agli uomini e alle donne dello Zodiaco.