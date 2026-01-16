Logo Tgcom24
Astro Sexy Parade: chi brillerà in amore nel weekend

Scopri se il tuo Segno Zodiacale è tra quelli baciati dal favore delle Stelle e se farai faville sotto le lenzuola

16 Gen 2026 - 05:00
© Istockphoto

© Istockphoto

Come sempre nel fine settimana l’Astro Sexy Parade ci indica i Segni Zodiacali super favoriti dalla benevolenza delle Stelle in campo amoroso. Scopri la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026.

1.    CAPRICORNO
Il desiderio cresce quando ti lasci guidare dalle sensazioni naturali del tuo corpo.

2.    ACQUARIO
La tua sensualità si nutre di ascolto e attenzione reciproca. Sei un’amante complice e presente.

3.    SAGITTARIO
Con la tua fantasia sai rendere l’eros un’esperienza completa e appagante.

4.    VERGINE
L’eros per te è un’esperienza da assaporare lentamente, senza nessuna fretta.

