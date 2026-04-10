Astro Sexy Parade: i Segni che nel weekend brilleranno in amore
Scopri se il tuo Segno Zodiacale è tra quelli baciati dal favore delle Stelle e se farai faville sotto le lenzuola
© Istockphoto
Come sempre nel fine settimana, l’Astro Sexy Parade ci indica i Segni Zodiacali super favoriti dalla benevolenza delle Stelle in campo amoroso. Ecco la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola da venerdì 10 a domenica 12 aprile.
1. ARIETE
C’è sempre un momento in cui chi hai davanti smette di controllarsi e si lascia coinvolgere.
2. SAGITTARIO
Il tuo modo di guardare qualcuno può cambiare completamente l’atmosfera tra voi.
3. CAPRICORNO
Sai creare un’atmosfera magica senza costruirla, semplicemente restando presente nel momento.
4. VERGINE
Il desiderio con te non esplode subito, ma cresce piano fino a diventare impossibile da ignorare.