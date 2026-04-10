Stelle focose

Astro Sexy Parade: i Segni che nel weekend brilleranno in amore

Scopri se il tuo Segno Zodiacale è tra quelli baciati dal favore delle Stelle e se farai faville sotto le lenzuola

10 Apr 2026 - 06:00
© Istockphoto

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Come sempre nel fine settimana, l’Astro Sexy Parade ci indica i Segni Zodiacali super favoriti dalla benevolenza delle Stelle in campo amoroso. Ecco la Top4 dei Segni che vivranno un weekend particolarmente brillante sotto le lenzuola da venerdì 10 a domenica 12 aprile.

1.    ARIETE
C’è sempre un momento in cui chi hai davanti smette di controllarsi e si lascia coinvolgere.

2.    SAGITTARIO
Il tuo modo di guardare qualcuno può cambiare completamente l’atmosfera tra voi.

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3.    CAPRICORNO
Sai creare un’atmosfera magica senza costruirla, semplicemente restando presente nel momento.

4.    VERGINE
Il desiderio con te non esplode subito, ma cresce piano fino a diventare impossibile da ignorare.
 

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