Milano Design Film Festival, sul grande schermo i 120 anni di storia di Giorgetti

La bottega in cui 120 anni fa Luigi Giorgetti iniziò a lavorare il legno per arredare le case della Brianza oggi è una delle più importanti aziende del design made in Italy: Giorgetti . È una lunga storia di stile, cultura e valori raccontata in "Object to Project: Giorgetti Design since 1898", il documentario firmato da Francesca Molteni presentato al Milano Design Film Festival.



"Noi non posizioniamo solamente un prodotto nello spazio, ma cerchiamo di disegnare lo spazio intorno al prodotto", spiega Giovanni del Vecchio, amministratore delegato di Giorgetti. "Nel nostro Dna sono racchiusi la qualità, l'attenzione maniacale al dettaglio, e la capacità di trasformare materiali naturali come il legno, le pelli e i marmi in forme e sinuosità che difficilmente si potrebbero immaginare quando si guarda la materia prima da cui partiamo".



La storia di Giorgetti che scorre sul grande schermo è un viaggio nelle tradizioni che hanno fatto grande la manifattura e il design italiani nel mondo. Un susseguirsi di sfide, trasformazioni e progetti raccontati attraverso le parole di chi ne è stato protagonista, dentro e fuori il mondo dell'impresa: da Carlo Giorgetti, nipote del fondatore Luigi e artefice dello sbarco dell'azienda in America negli anni '20, allo storico dell'architettura Fulvio Irace, dal semiologo Paolo Fabbri al graphic designer Italo Lupi.



Il documentario è una sorta di omaggio a chi ha permesso di far crescere il nome di Giorgetti nel mondo e a un territorio, la Brianza, da cui tutto è iniziato. "Non è stato un tentativo autoreferenziale di raccontare noi stessi - sottolinea del Vecchio - : abbiamo voluto riconoscere nell'unicità di un territorio la capacità di creare storie di successo come quella di Giorgetti. E' il riconoscimento della capacità unica dell'Italia di creare dei distretti che sanno tramandare, di generazione in generazione, delle competenze tecniche e artigianali che sono il motivo per cui le nostre aziende e i nostri marchi hanno così successo nel mondo".