Giuseppe Giofré è il nuovo volto di Pompea Uomo

La

campagna

lago di Garda,

fotografo

Giovanni Peschi

ballerino

Amici

, scattata nei pressi delè firmata daldi moda, che attraverso l’uso della luce e dei colori naturali valorizza i prodotti e il, vincitore in passato del noto talent showdove ora si esibisce come professionista.

Attualmente,

Giofrè

carriera internazionale

J.Lo e Taylor Swift

è impegnato anche nello sviluppo della suache lo ha visto affiancare in tour celebrities come

“Sempre più spesso cerco di fare scelte consapevoli selezionando prodotti confortevoli e rispettosi dell’ambiente. Ho scelto di lavorare con Pompea non solo perché condividiamo gli stessi valori ma anche perché la grande attenzione che ripongono nel design si è rivelata vincente, particolarmente adatta durante l’allenamento e in sala prove. Inoltre, sono legato al brand da alcuni ricordi personali della mia gioventù. Infatti, l’ho sempre utilizzato anche da bambino e spesso mi sono ritrovato, nel retro del negozio di intimo di una mia cara zia a Gioia Tauro a giocare tra i loro packaging”, commenta

Giuseppe Giofrè

Prosegue

Alan Garosi,

Head of Marketing di Pompea: “Il nostro rilancio degli articoli di intimo uomo e donna, abbraccia le tematiche del comfort, della sostenibilità e dell’inclusività. Giuseppe Giofrè, volto molto amato, per noi rappresenta il testimonial perfetto. La campagna, scattata interamente in esterno immersi nella natura, vuole evidenziare l’importanza che compiere scelte consapevoli a tutela dell’ambiente è per noi il driver principale delle nostre collezioni maschili. Gli articoli si distinguono anche per il design anatomico e veramente adattabile, due caratteristiche che vanno di pari passo e risultano vincenti nella vita di tutti i giorni ma anche nel fitness, io stesso li utilizzo nella mia quotidianità”.





Pompea Eco-Friendly

I capi della collezione Eco-Friendly riflettono appieno la filosofia green del brand che si impegna costantemente alla massima riduzione del proprio impatto ambientale. Il set, dal design giovane e contemporaneo, è composto da boxer e slip in blu, bianco e nero con lavorazioni a contrasto e calze da uomo blu notte e nero, realizzati in fibra riciclata Q-NOVA® by Fulgar, derivante dalla rigenerazione di scarti tessili e fibra del nylon. La particolare lavorazione “a costina” del tessuto, morbido e a rapida asciugatura, rende questo capi perfetti per l’attività sportiva (anche grazie alle zone anatomiche a diversa elasticità che consentono la piena libertà dei movimenti).

Pompea Cotton Planet

La collezione Cotton Planet, è interamente realizzata con cotone organico certificato (GOTS). Il cotone proviene da coltivazioni biologiche dove non sono utilizzati pesticidi, fertilizzanti, diserbanti o altre sostanze tossiche. Questa linea coniuga alla perfezione sostenibilità e massimo comfort attraverso un design che supporta naturalmente le forme, cinturini morbidi e adattabili, oltre a cuciture piatte anti sfregamento. Fanno parte della collezione Cotton Planet: slip e boxer (bianco, nero, blu notte e grigio melange), delle T-shirt girocollo o con scollo a V (bianco, nero, blu notte e melange) e delle canotte a spalla larga o stretta (bianco, nero, blu notte, grigio e melange).