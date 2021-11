Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: Vodafone lancia "8 su 10"

Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Vodafone conferma il proprio impegno per la causa con una nuova campagna.

Per costruire la campagna, ci si è avvalsi di un approfondimento, che ha origine dal report Ufficiale del Ministero dell'Interno sulle donne vittime di violenza, pubblicato l'8 marzo 2021, secondo il quale 8 vittime su 10 non denunciano gli abusi subiti.

Verrà realizzata e lanciata una social serie in esclusiva su Tik Tok dal titolo "8 su 10", in cui verranno raccontati 8 episodi di violenza non denunciati.

Si tratta di contenuti video, scritti e realizzati da alcuni dei migliori creators italiani, in cui verranno narrate 8 storie di violenza non denunciata.

Al termine di ogni episodio, un annuncio informerà gli spettatori che in Italia 8 episodi di violenza su 10 non sono denunciati e inviterà ad approfondire sulla landing page di Bright Sky che verranno riscritti per l’occasione.

Il lancio della serie sarà preceduto da una campagna che tratterà “8 su 10” come una vera serie tv: oltre ai tiktoker, saranno coinvolti anche influencer che hanno già collaborato con Vodafone lo scorso anno per la campagna “Chiedo e Scrivo per un’amica”.



Il 25 novembre saranno svelati i primi quattro episodi della serie caricati su Tik Tok; gli altri episodi verranno rilasciati due alla volta nei giorni successivi.