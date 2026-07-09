Gillette Venus Glow Fest: la cura di sé diventa consapevolezza  e prevenzione

Molto più di un appuntamento dedicato alla bellezza, l'evento ha rappresentato la manifestazione fisica e immersiva dei valori del brand. “La missione di P&G è quella di migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. La perseguiamo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi ma anche con iniziative concrete di sostenibilità sociale e ambientale che coinvolgono l’ecosistema in cui operiamo. Lo facciamo al livello istituzionale come P&G ma soprattutto tramite i nostri marchi. Così come P&G nell’ambito del programma “P&G per l’Italia” sostiene da oltre 8 anni la salute delle donne attraverso iniziative volte alla prevenzione dei tumori al seno e ginecologici, anche il marchio Gillette Venus vuole fare la sua parte” ha dichiarato Franco Boano, Grooming Country Manager di P&G Italia. “Siamo consapevoli che la cura di sé non si ferma all'aspetto esteriore, per questo il nostro desiderio non è solo quello di fornire i migliori prodotti per la rasatura femminile ma anche quello di fare educazione e supportare in modo concreto le donne per contribuire al loro benessere generale, interiore ed esteriore. Siamo orgogliosi di confermare per il secondo anno consecutivo il nostro sostegno a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con una donazione destinata a cofinanziare una nuova annualità di un progetto approvato nell’ambito del bando Investigator Grant di AIRC per la ricerca sul tumore della cervice uterina associato a HPV. Iniziative come queste sono importanti non solo per generare un impatto positivo e concreto sulla società, ma anche per promuovere una cultura di responsabilità e cura della persona”.