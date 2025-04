Vileda: è rivoluzione floor cleaning

È possibile rivoluzionare ancora il mondo del floor cleaning? La risposta è sì, se si è in grado di rispondere ad una specifica richiesta dei consumatori: evitare di riutilizzare acqua sporca per lavare i pavimenti o di dover svuotare il secchio per cambiare più volte l’acqua. È quello che oggi fa Vileda con H2prO, un’innovativa piattaforma composta da due avanzati sistemi per la pulizia dei pavimenti, uno con piastra piatta Flatmop e uno con centrifuga a pedale Spinmop, progettati per garantire un utilizzo costante di acqua al 100% pulita durante l’intero processo di lavaggio.