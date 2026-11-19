È ormai il momento di pensare all’albero di Natale e al suo allestimento: la stagione delle decorazioni comincia sempre più presto e nelle case si cerca un’atmosfera di festa, calda e accogliente. L'albero del 2026 punta sul colore, ma soprattutto sulla voglia di riscoprire atmosfere calde, avvolgenti e un po' nostalgiche.