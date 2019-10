Diventare genitori: verità e falsi sul concepimento

Avere un bambino è una scelta di importanza fondamentale per una coppia . Sul tema del concepimento spesso si concentrano una serie di aspettative e addirittura di ansie: per questo è importante che una coppia abbia tutte le risposte ai dubbi e a anche alle semplici curiosità che possono sorgere. Il medico è sempre la persona ideale cui rivolgersi per avere tutte le risposte, ma, con l’aiuto di alcuni esperti, possiamo cominciare a fare luce su alcune convinzioni comuni , tra le quali si trovano verità certe ma anche falsi miti.

La Dottoressa Daniela Galliano, Direttrice del Centro IVI di Roma, ci aiuta a fare chiarezza su una serie di giuste convinzioni, dimostrate scientificamente, e a sgombrare il campo da vere e proprie “bufale” legate al concepimento.



FARE SESSO OGNI GIORNO GARANTISCE ALLA DONNA DI RIMANERE INCINTA PIÙ VELOCEMENTE - FALSO -: Spiega la Dottoressa: “Fare sesso ogni giorno non aumenta le possibilità di rimanere incinta. Questo perché il liquido seminale può sopravvivere fino a sette giorni all'interno dell'utero e delle tube di Falloppio. Per fecondare l'ovulo è sufficiente fare sesso tre volte alla settimana, ma la coppia dovrebbe seguire il ciclo mestruale per conoscere le date più fertili e vicine dell'ovulazione, aumentando notevolmente le possibilità di successo”.



LO STRESS E LE ABITUDINI DANNOSE PER LA SALUTE COME ALCOOL E FUMO RIDUCONO LE POSSIBILITÀ DI RIMANERE INCINTA – VERO - Le bevande alcoliche e il fumo interferiscono con la fertilità e sono estremamente dannosi per la formazione del feto. Il liquido seminale nell’uomo subisce effetti negativi e diretti in caso di esposizione all'inquinamento, stress, tabacco e ad altri fattori quotidiani. In presenza di questi fattori, diminuiscono quindi le probabilità che il concepimento vada a buon fine.



SE UNA DONNA IMPIEGA MOLTO TEMPO PER RIMANERE INCINTA SIGNIFICA CHE ESISTE QUALCHE PROBLEMA DI FERTILITÀ – VERO – Secondo Galliano una coppia in buona salute generalmente riesce a concepire naturalmente nel primo anno di tentativi. Se la gravidanza non arriva, passati i dodici mesi, è opportuno che la coppia si rivolga ad un medico per cercare le possibili cause di questa difficoltà. In ogni caso, sarebbe opportuno che entrambi i partner si sottoponessero a un test di fertilità prima di scegliere di diventare genitori.



DOPO I 35 ANNI DIMINUISCONO LE POSSIBILITÀ DI UNA GRAVIDANZA – VERO - La fertilità femminile ha una relazione diretta con l'età. È un dato di fatto che la riserva ovarica diminuisca con il passare del tempo, facendo sì che la donna abbia il suo picco riproduttivo fino a 25 anni e che da questo momento inizi un declino. Questo non esclude però la possibilità di una gravidanza naturale anche oltre i 35 anni di età.



AL PRIMO RAPPORTO SESSUALE È IMPOSSIBILE RIMANERE INCINTA – FALSO – Se una donna ha un rapporto nel suo periodo fertile, esistono molte probabilità che resti incinta a prescindere dal fatto che si tratti della prima volta. Ogni donna, infatti, può rimanere incinta nel momento in cui sta ovulando.