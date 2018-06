Arredo: i gazebo per pranzare in giardino Istockphoto 1 di 20 Istockphoto 2 di 20 Istockphoto 3 di 20 Istockphoto 4 di 20 Istockphoto 5 di 20 Istockphoto 6 di 20 Istockphoto 7 di 20 Istockphoto 8 di 20 Istockphoto 9 di 20 Istockphoto 10 di 20 Istockphoto 11 di 20 Istockphoto 12 di 20 Istockphoto 13 di 20 Istockphoto 14 di 20 Istockphoto 15 di 20 Istockphoto 16 di 20 Istockphoto 17 di 20 Istockphoto 18 di 20 Istockphoto 19 di 20 Istockphoto 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per un Brunch allegro e informale, oppure una cena a lume di candela o anche un po' di relax per leggere qualche pagina del nostro libro preferito, non importa: quel che conta è che il gazebo offre la giusta dose di privacy e frescura che nella stagione calda sono necessari per godersi un po' di tempo all'aria aperta senza soffocare e per ammirare le fioriture e il verde variegato delle piante e dei cespugli.



Difficile scegliere tra i tanti modelli proposti: gazebo in metallo dalle forme sinuose e un po' liberty, ma anche gazebo moderni, di legno a listini adatti anche anche alle terrazze abbastanza grandi per poterli accogliere; si tratta comunque di un piccolo lusso che impreziosisce lo spazio con eleganza e sobrietà.



Lo si può immaginare anche molto semplicemente come un cannicciato a ricoprire una essenziale struttura in legno o metallo, per uno stile mediterraneo privo di fronzoli; in stile asiatico, come fosse una piccola pagoda all'interno dei padiglioni nobiliari; oppure ottenuto anche molto semplicemente utilizzando leggere e svolazzanti tende bianche, dall'indiscutidibile charme.



Piacciono adornati da rose rampicanti, che rendono il gazebo un inebriante angolo di colori e profumi, ma anche delimitati da grandi vasi o arbusti in grado di regalare bellezza senza invadere lo spazio destinato all'arredo; non possono mancare cuscini colorati che rimandano alle tonalità calde dell'estate o alle sfumature del mare.



Perfetti per trascorrere qualche ora con gli amici, i gazebo stanno vivendo un momento di grande allure perché utilizzati sempre più frequentemente anche per matrimoni o cerimonie in stile anglosassone e che si ispirano - perché no? - agli anni ruggenti de "Il Grande Gatsby" e dunque perfetti per eventi organizzati in ampi spazi verdi nelle lunghe e soleggiate giornate estive.