Relax casalingo: che ne dici della vasca con idromassaggio?

Materiali innovativi, silhouette contemporanee, programmi ad hoc e rivisitazione degli spazi dedicati alla cura del sé, la vasca idromassaggio oggi ha abbandonato il ruolo di semplice vezzo per pochi eletti da inserire nel bagno di casa per diventare inseparabile alleata del benessere quotidiano.

Cura dei dettagli, benessere e pannelli di comando digitali: queste sono le nuove frontiere del relax in formato domestico che sempre più diventa protagonista nelle case in cui l'attenzione allo stare bene non è ostentazione, ma necessità di ritrovare equilibrio e serenità, lontano dai rumori e dalla frenesia cittadini.

Interne od esterne, poco importa: se le abitazioni di lusso possono concedere alla vasca idromassaggio ampi spazi, nelle case e appartamenti di città ormai l'idromassaggio è un accessorio indispensabile che nemmeno si nota, tanto le vasche sanno essere discrete e funzionali.

Fantastiche affacciate ad ampie finestre, super romantiche negli abbaini dal tetto spiovente, da vivere in coppia o anche da soli: tra musica che arriva da casse incorporate e che si attiva via bluetooth, e cromoterapia, una mezz'oretta spesa a fasi massaggiare tra le bolle è sempre un'ottima idea.

Per un uso quotidiano si trovano in commercio vasche a prezzi davvero accessibili, ma naturalmente la proposta può essere davvero molto ampia: quando il budget a disposizione ci consente di non badare troppo ai costi, ci si può spingere fino alle minipiscine, provviste anche di un diffusore per l'aromaterapia posizionato a bordo vasca, che immette le essenze direttamente a contatto con l'acqua.