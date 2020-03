Questione di stili: suggerimenti utili per essere felici in casa

L' ambiente domestico è il nostro rifugio , quello che ci deve far stare bene e ci deve regalare la serenità necessaria per affrontare questi momenti così difficili. Con qualche piccolo accorgimento possiamo rendere la nostra casa ancor più calda e accogliente , ecco come.

Ordine innanzitutto: una casa ordinata è in grado di restituirci subito un senso di leggerezza, benessere e positività. Ecco perché secondo gli esperti di Habitissimo è importante iniziare la giornata dedicando un po' di tempo a riordinare e mettere ogni cosa al suo posto. Dalla lavastoviglie ben caricata ai letti rifatti, dal rimettere a posto gli abiti nell’armadio al bagno profumato e tirato a lucido. Non è particolarmente divertente, ma oltre a tenerci impegnati in qualcosa di pratico, rigovernare ci predispone a un umore migliore di quanto non l'avremmo trovando appena alzati l'acquaio pieno di piatti da lavare, la tovaglia della sera prima ancora piena di briciole, l’armadio esploso, il letto sfatto, il bagno impraticabile. Piccole strategie domestiche.

Decluttering, una parola importante: facciamo piazza pulita di quello che non ci serve e teniamo solo le cose che ci rendono felici. Mantenere l'ordine va di pari passo con l'eliminazione di tutte quelle cose che non piacciono o, semplicemente, non si usano più per mille motivi I motivi: i gusti e le mode che cambiano, i mobili o gli oggetti d’arredo che prima erano di tendenza e che adesso ci ricordano circostanze o persone che appartengono al passato. Eliminare ciò che non ci fa stare bene significa soprattutto avere più spazio per valorizzare e tenere solo quello che veramente amiamo e che ci regala gioia e felicità, che ci fanno ricordare chi siamo diventati, quali esperienze abbiamo accumulato, quale nuovo stato d'animo desideriamo per noi stessi e per la nostra casa. E’ una occasione perfetta per chiederci cosa davvero ci piace e dare vita a una piccola rivoluzione domestica.

Colore, colore, colore: una volta riordinato tutto e buttato via quello che non ci fa più battere il cuore, sicuramente ci manca qualcosa: il colore, per esempio. Se la nostra casa non esprime ancora tutto il suo potenziale potrebbe essere proprio perché manca il colore. Non solo il colore alle pareti, ma anche negli accessori, nelle tende, nel rivestimento dei divani o nella biancheria da letto: cambiarli potrebbe cambiare il volto all'abitazione e regalarci una ventata di novità. In generale, il colore che ci rende felici è quello che amiamo di più, declinato in tutte le possibili varianti e sfumature. Lo si puó scegliere come tema base, a cui accostare in maniera armoniosa altri colori e tonalità, o utilizzarlo da solo per caratterizzare l’arredo. Non è necessario seguire solo quello che va di moda, ma seguire piuttosto il proprio istinto, anche se in questo momento dovesse suggerirci un colore acceso, e magari niente affatto rilassante, pure in camera da letto.

Un pensiero al giorno: rimanere a casa ci lascia spazio e tempo per esprimere la nostra creatività e fantasia. I buoni propositi, le frasi che più ci rappresentano, i messaggi ai nostri cari: usiamo carta e penna per arredare e rivestire le pareti con i nostri pensieri, buttando fuori tutta l'ansia e mettendo per iscritto i nostri sogni e i desideri per il futuro. Un #tuttoandrabene scritto sulla lavagna della cucina puó aiutare nei momenti di sconforto.

Concedi il lusso: colazione a letto! non abbiamo fretta e nemmeno stress. Se siamo costretti a casa, le scuole sono chiuse e gli uffici anche, per cui l'unica cosa che dobbiamo fare è la spesa o curiosare qua e là sul web, a caccia di affari e di notizie. Invece che un frettoloso caffè al mattino, niente di meglio di una bella dose di coccole dolci e salate, meglio ancora se servite direttamente a letto. Un caffè sarebbe già un gesto romantico, un’intera colazione preparata con amore e servita a letto, ricca di tutte le leccornie preferite dalla persona a cui è destinata è addirittura fantastico. Tortini al cioccolato, ciambelle, croissant caldi, macedonie, cereali, toast, spremute d’arancia: la felicità passa anche attraverso un sorprendente inizio di giornata!

Il fascino magico delle candele: le candele profumate sono davvero miracolose e sanno rendere un'atmosfera speciale dentro le mura domestiche. Alcune essenze, come la lavanda o la rosa, sono particolarmente rilassanti e rigeneranti, soprattutto se accese nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno: ad esempio un bel bagno caldo arricchito dalla presenza di una o più candele profumate e aromatiche è un vero toccasana. La luce soffusa della fiamma e l’essenza che viene sprigionata nell’aria ci aiutano immediatamente a riprendere contatto con la mente e il corpo, liberandoci dalle tensioni e dalle energie negative accumulate durante la giornata, riempiendo la casa di magia e intimità. Belle anche spente, grazie alla varietà di forme e colori e alla ricercatezza di lanterne e candelabri con cui generalmente si accompagnano, non trascuriamole e non riduciamole a semplici oggetti d’arredo per il salotto, l’ingresso o la terrazza. Accendiamole, proviamo varie combinazioni, mescoliamo forme e profumi, componiamo inediti giochi di luce. E concludiamo alla grande con una cena a lume di candela.

Un angolo di felicità: nell’economia della nostra personale felicità casalinga, non può mancare uno spazio di casa tutto per noi. Non necessariamente una stanza, basta un angolo, una scrivania, una parete dove appendere le vostre foto più belle, una lavagna di sughero per i vostri ricordi o i disegni dei bambini, uno spazio intimo e segreto dove raccogliere gli oggetti che più amate.

Siate gelosi del vostro spazio e riempitelo solo di ciò che vi mette di buon umore. Coltivate il vostro hobby preferito, date vita a creazioni, sognate ad occhi aperti, suonate il piano, collezionate quadri, dedichiamoci al bricolage. A volte basta una finestra con un bel panorama, una poltrona con i vostri libri da leggere, un tavolo su cui cucinare, disegnare, scrivere o fare qualunque cosa vi dia gioia e voglia di vivere. Creiamo il nostro angolo e rendiamolo felice!