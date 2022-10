La felicità sta nelle piccole cose: scopri i piccoli momenti di benessere quotidiano

Sono state identificate in particolare tre tendenze chiave dello stile di vita : la crescente importanza della cura di sé come priorità e non come vanità, il valore del quotidiano nella sua autenticità e l’attenzione alla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane.

Guardando nello specifico al nostro Paese, l’indagine rileva che

dopo la pandemia

30% degli italiani

umore basso

sensazione di tristezza

“grande momento”

le piccole cose di tutti i giorni

momenti più piccoli

ilha dovuto fare i conti cone ha sentito la mancanza di almeno un(come vacanze, matrimoni, fidanzamenti, feste di laurea…). Allo stesso tempo, però, il 63% degli intervistati si è reso conto che, in assenza di questi “grandi momenti”, sono state proprioa farli sentire felici, e ben il 76% concorda nel dire che dalla pandemia apprezza significativamente itanto quanto quelli più grandi.

In particolare, tra le

piccole cose quotidiane più amate

gesti per se stessi:

un momento al giorno

cura di sé

, spiccano iil 97% degli italiani afferma infatti che ha bisogno di dedicarsi almenoper prendersiper sentirsi riposato e in forma per i propri impegni – il 61% ben cinque al giorno!

Non solo: la ricerca rileva che il 59% degli italiani preferisce

spendere tempo e risorse

migliorare il proprio benessere

solo sull’aspetto fisico

persia mentale che fisico (ad esempio facendo meditazione o esercizio per mantenersi in buona salute), contro un 41% che si concentra(ad esempio andando regolarmente dal parrucchiere, comprando nuovi vestiti, concedendosi trattamenti estetici, ecc…).

Il 68% degli intervistati, inoltre, sceglie di

sentirsi bene mentalmente

infilarsi tra le lenzuola appena lavate

lenzuola e asciugamani profumati

ritagliandosi del tempo per sé e oltre la metà afferma che preferirebbedel proprio letto che passare una notte in hotel. Non stupisce quindi che ben il 77% degli italiani si assicuri di averee che quel profumo duri a lungo.

E se il 78% degli italiani oggi si sta concentrando maggiormente sulla cura di sé rispetto a cinque anni fa, la maggior parte afferma di essere anche

più attento all’ambiente

attenzione a riciclare

rispetto a due anni fa, facendo più(94%) e prendendo sempre o regolarmente decisioni eco-sostenibili (66%).

"Questo rapporto mostra che durante questi anni di pandemia c'è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui cerchiamo di migliorare la nostra quotidianità poiché ci siamo resi conto che sono le piccole cose ad essere le più importanti e quelle con il maggior impatto sul nostro benessere. Che si tratti di infilarsi sotto lenzuola fresche e profumate, avvolgersi in un asciugamano appena lavato o semplicemente prendersi del tempo per fare una passeggiata, non c'è più necessariamente quel bisogno di “grandi gesti” o “grandi momenti” - spiega

Alessandro Castronovo,

Senior Director della categoria cura del bucato e cura della casa di P&G per l’Italia - Questa ricerca mostra quanto sia importante cercare di vivere momenti di benessere anche piccoli ma ogni giorno e Lenor intende continuare ad aiutare le persone a sperimentarli presentando la sua nuova formulazione che dona ai tessuti quella sensazione unica di profumo che dura a lungo e da oggi una morbidezza di origine vegetale".

Proprio per regalare a tutti gli italiani

tanti piccoli momenti di benessere quotidiano

Lenor ammorbidente

nuova formula

eccezionale freschezza

nuova morbidezza di origine vegetale

, i ricercatori dihanno sviluppato una, che offre un’e una, riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente.

La nuova formula, infatti, è frutto della combinazione di

innovazioni

lasciando vestiti e biancheria profumati

risparmiare energia

che migliorano il rilascio di freschezza - utilizzando solo gli ingredienti essenziali - e il modo in cui il profumo viene trasferito al bucato,anche usando cicli di lavaggio rapidi e a bassa temperatura, incoraggiando così le persone a

Non solo. L'

intera gamma Lenor ammorbidente

morbidezza di origine vegetale

olii vegetali

morbidezza eccezionale

ha ora una nuova, grazie a una combinazione diaccuratamente selezionati che, oltre ad offrire una, hanno un'impronta di carbonio inferiore rispetto ai precedenti agenti ammorbidenti.