Amore: a San Valentino non dimenticarti ... i baci!

Parlez-vous français? non esiste San Valentino che si rispetti se non è accompagnato da un bacio caldo e profondo: il cosiddetto "bacio alla francese". Una specie di mistero fino all'adolescenza, che a volte è determinante nella scelta del nostro partner. Intimo, intenso, il bacio profondo è un attivatore immediato di passione e di coinvolgimento affettivo. Non è un caso che la Vivian del celeberrimo "Pretty Woman" dichiarasse: "Faccio tutto, tranne baciare sulla bocca": impossibile amare senza baciarsi, ma anche baciarsi senza amare.



Giriamoci intorno: se il bacio profondo è imprescindibile come preludio a un incontro ad alto tasso erotico, non è affetto detto che debba essere scontato o immediato. Anche i baci a fior di pelle sono bellissimi ed eccitanti e stuzzicano la fantasia e i sensi accendendo il desiderio. Da non trascurare.



Da gustare pian piano: super intrigante e altrettanto coinvolgente è il bacio sul collo, in grado di scatenare brividi di eccitazione che risveglierebbero il desiderio pure di un pezzo di legno. Il bacio sul collo è perfetto per gustarsi l’altro in tutti i sensi, dal momento che si possono sentire, oltre che il sapore, anche l'odore della pelle: con un bacio sul collo respiriamo e tocchiamo il partner non solo con la bocca, ma anche con la punta del naso. Mai senza.



TVB: il bacio non è solo una manifestazione erotica, ma un favoloso messaggero di affetto e tenerezza. I baci ci coccolano, ci fanno sentire amati e protetti e ci regalano felicità. I baci sulla guancia sono un gesto di complicità per le coppie, di amore verso i più piccini, ma anche verso i nostri genitori, specie quando diventano anziani. L'amore in tutte le sue forme è un sentimento del quale non possiamo, né dobbiamo, fare a meno.



Un segnale universale: il bacio, quando è sulla guancia, oltre che il preludio a qualcosa di più intimo e provocante, è anche un simbolo di amicizia, un saluto molto diffuso nella realtà occidentale e non solo. Tra amici, ma anche tra colleghi, il bacio è un saluto senza particolari significati se non quelli di un generale affetto e sentimento. Nelle coppie, anche quelle più mature, il bacio sulla guancia rimane un gesto affettuoso e immancabile soprattutto se abbinato ad un abbraccio caldo e avvolgente. Non dimentichiamo mai di baciare i nostri figli: si tratta di un segno di un legame indissolubile consentito (e caldamente suggerito) anche quando i pargoli diventano adulti.