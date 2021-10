"A Natale dona una Fotografia" a sostegno delle donne afghane

A partire dalla metà di agosto abbiamo assistito al drammatico ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan . Gli appelli al rispetto della vita e le varie dichiarazioni di intenti, che in questi ultimi tempi abbiamo letto, non sono sufficienti: è necessario agire concretamente.

In Afghanistan la condizione delle donne è tra le peggiori al mondo: qui vengono vendute, assassinate, scambiate per denaro, obbligate anche giovanissime a sposarsi con uomini molto più grandi di loro, costrette a non frequentare le scuole. Dopo vent’anni di occupazione occidentale, il ritorno del regime talebano porterà ad un nuovo ulteriore deterioramento delle condizioni di vita del popolo afghano tutto e delle donne in particolare.

Dalla volontà di dare aiuto alle organizzazioni umanitarie che ancora operano in quel paese, è nata questa iniziativa che vede impegnate la rete solidale Le Donne per le Donne e 29 fotografe italiane dell’Associazione Donne Fotografe.

Per questa occasione le fotografe hanno deciso di costruire una serie fotografica attorno alla vita delle donne: dall’oriente all’occidente, dal passato al presente, dalla documentazione alla rappresentazione più concettuale e sensoriale è la donna ad essere il soggetto presente nella sequenza.

Il ricavato sarà devoluto alle seguenti organizzazioni:

CISDA - Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus, Pangea, Emergency.

L’iniziativa sarà promossa congiuntamente sia tramite i profili social dell’Associazione Donne Fotografe e della rete solidale Le donne per le Donne, sia tramite attività di ufficio stampa, profili e contatti personali di oltre duecentocinquanta donne.

Le foto, stampate su carta fine art e accompagnate dalla loro certificazione, saranno disponibili dal 27 ottobre al 27 Novembre 2021 con offerta minima di 150 euro per ogni stampa 30x40cm.

La sequenza fotografica sarà visibile sui social e sul sito www.donnefotografe.org

info@donnefotografe.org, organizzazione@ledonneperledonne.org