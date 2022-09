"Young European Heritage Makers", al via il concorso per i giovani d'Europa | Ecco come partecipare

E avvicinare , così, le fasce più giovani della popolazione al patrimonio culturale italiano , imparare ad apprezzarlo e a promuoverlo. Sono questi gli obiettivi che stanno alla base del concorso "Young European Heritage Makers" , promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato in Italia dalla Direzione generale Musei e dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura. I ragazzi italiani potranno partecipare fino al 31 dicembre . Ecco come fare.

Come partecipare -

un'immagine

breve testo

Aibambini e ai ragazzi si chiede di raccontare con(foto, dipinto, ritratto, breve video di massimo 5 minuti, presentazione PowerPoint) e con un(di massimo 800 parole, in italiano o in inglese) una testimonianza (materiale, immateriale, digitale) del patrimonio culturale del proprio territorio, spiegando qual è il suo significato per la comunità di riferimento.

Possono concorrere due fasce d'età -

il 2011 e il 2016

2005 e il 2010 (11-17 anni)

Sono ammessi al concorso i bambini nati tra(6-11 anni) e giovani nati tra il, organizzati in gruppi. È prevista anche la possibilità di partecipare singolarmente, ma è necessario prima il consenso scritto dei genitori da allegare alla domanda di partecipazione. Ogni gruppo dovrà essere seguito, nella creazione del proprio progetto, da un mentore maggiorenne (un professionista che lavora a contatto con i giovani: insegnanti, bibliotecari, team museali).

Il link dove caricare i lavori -

entro il 31 dicembre 2022

piattaforma europea

I mentori dovranno inserire i lavori direttamente in digitaleutilizzandoil modulo disponibile sulladedicata all’iniziativa: https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers cliccando su "Send your experience".Basterà selezionare dal menu a tendina "Country" la voce "Italy", contrassegnando nella sezione "Type" se si tratta di un lavoro individuale o di gruppo, e compilando i campi visualizzati con i dati anagrafici e di contatto del mentore e/o del partecipante individuale (che, perché minorenne, dovrà allegare il consenso scritto dei genitori).

La selezione -

gennaio 2023

due progetti selezionati in Italia

marzo 2023

A scegliere i lavori più meritevolisarà una commissione del Ministero della cultura che procederà alla pubblicazione sullo stesso sito dei progetti ritenuti idonei e, dopo, alla loro valutazione. Infine decreterà entroun finalista italiano per ciascuna fascia d'età. Iaccederanno alla selezione in ambito europeo: asaranno resi noti i progetti vincitori tra i Paesi partecipanti attraverso una cerimonia online.