Giornate dei Castelli d'Italia: un mese intero per scoprirli

Alcuni sono restaurati e in ottime condizioni, altri sono fortificazioni militari e siti meno conosciuti e segnati dal trascorrere dei secoli: in tutto si tratta di 62 architetture protagoniste . Alle visite ai siti si affianca un programma fitto di eventi , con spettacoli, animazioni, concerti, trekking e itinerari turistici e culturali.

La transumanza in Tirolo: come viaggiare nel tempo

Il tema intorno al quale ruota la manifestazione è la

sostenibilità nel restauro e l’accessibilità.

’Istituto Italiano dei Castelli

La manifestazione è promossa dall(IIC), onlus a carattere scientifico fondata da Piero Gazzola: l’ente da quasi 60 anni si impegna per tutelare e valorizzare le architetture fortificate italiane, qualsiasi sia l’epoca, lo stile, la dimensione e lo stato di conservazione. La Giornata è resa possibile anche dalla collaborazione con il progetto editoriale dell’Atlante Castellano, mappatura del patrimonio castellano al fine di crearne un database. Le giornate dei castelli, originariamente in calendario dal 17 al 30 settembre 2022, sono state estese di alcune date, a causa dello slittamento di due appuntamenti a causa delle elezioni politiche e dell’ampliamento delle architetture oggetto di visite guidate: si continua dunque fino al 16 ottobre. Le giornate clou sono comunque quelle di sabato 24 e domenica 25, in cui il programma di eventi entra a far parte delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio D’Europa.

Tra le bellezze da visitare, per citarne solo alcune, ricordiamo la

Rocca di Gradara

Castello di Macchiagodena,

castello di

Calendasco

castello abruzzese di Ocre,

Caccuri

mura veneziane di Rovato

borgo fortificato di Martinengo

castello di Spilimbergo,

, nell’omonimo borgo in provincia di Pesaro-Urbino, celebre per essere stata teatro dell’amore di Paolo e Francesca; ilin Molise, visitabile il 24 e 25 settembre e appena riaperto dopo i lavori di restauro, che ospita una conferenza sul ripristino di questa struttura molisana; l’antichissimo, in Emilia Romagna, risalente all’Undicesimo secolo; ilimponente borgo fortificato duecentesco, oggi in condizioni molto degradate ma sempre di intensa suggestione; in Calabria il castello di, originariamente castro bizantino, poi dimora di nobili famiglie feudali; in Lombardia lee il, un tempo feudo di Bartolomeo Colleoni; in Friuli, ilcomplesso di edifici e palazzi signorili disposti ad anello ad anello intorno a una corte interna, vero gioiello dell’architettura.

Al lungo elenco di castelli e manieri da visitare si aggiungono anche

trekking e itinerari “castellani”

e culturali che i soci dell’Istituto Italiano Castelli hanno realizzato, anche in collaborazione con altre associazioni, per chi decide di trattenersi un intero weekend nella regione prescelta per l’approfondimento di cultura, riuso e storia delle architetture fortificate.

Tutte le informazioni e le modalità di accedere alle visite sono online sul sito della manifestazione: www.istitutoitalianocastelli.it.