Well Rimo, chi è il pittore-migrante arrivato in Francia su un barcone: le sue opere all'asta con Picasso

Le sue opere vanno all'asta con Picasso, è ribattezzato il nuovo Basquiat, ma di lui si sa veramente poco.

Persino le riviste del settore ignorano data e luogo di nascita. Così dell'artista Well Rimo si parla solo al presente e, a parlare, sono direttamente le sue tele, che valgono 10mila euro. E una di esse è a casa di Spike Lee. Questo perché il passato di Well Rimo in Costa d'Avorio è ignoto: lui stesso non ama raccontare quel viaggio della speranza che con centinaia di altri migranti per 8mila chilometri nel 2017 lo ha portato prima su un barcone in Spagna e infine in Francia. La sua seconda vita è a Montpellier, dove dipinge e si gode le quotazioni e gli spazi sui magazine d'arte e nelle gallerie. Da pittore-migrante.