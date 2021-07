Unesco, il porto di Liverpool non è più patrimonio mondiale

Brutte notizie per la città di Liverpool. L'Unesco ha votato per rimuovere il porto della città dalla lista dei siti del patrimonio mondiale. Il motivo? Un eccessivo sviluppo delle strutture, compresi i piani per un nuovo stadio di calcio, che gli ha fatto perdere la sua autenticità

Durante la seduta del comitato presieduto dalla Cina, i voti a favore sono stati 13, quelli contrari 5, solo uno in più rispetto alla maggioranza di due terzi richiesta. Dunque la decisione è presa: via il porto di Liverpool dall'elenco globale. Del resto, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura aveva precedentemente avvertito la città che gli sviluppi urbanistici previsti, che includono anche il nuovo stadio del club calcistico dell'Everton, avrebbero "fatto perdere la sua identità" come riferisce la Bbc.

Il titolo ottenuto nel 2004 - La città marittima inglese era stata insignita del titolo nel 2004 come riconoscimento del suo impatto storico e architettonico. L'Unesco ha valutato la città come importante centro commerciale durante l'impero britannico e ha apprezzato i suoi punti di riferimento architettonici. Tuttavia, in un report pubblicato a giugno dalla commissione del Patrimonio Mondiale si avvisava che gli sviluppi sul porto avrebbero fatto perdere la sua autenticità e veniva citato il progetto Liverpool Waters e il nuovo stadio, che è in costruzione proprio a Bramley Moore Dock. Report poco gradito agli inglesi: una trentina di personaggi della politica, del calcio e del mondo accademico hanno scritto una lettera al Times a giugno in cui esortavano l'Unesco a non privare la città del suo status.



Il terzo sito a perdere il titolo - Liverpool diventa così il terzo sito a perdere il suo status di Patrimonio dell'Umanità da quando è stata avviata la lista nel 1978. Gli altri due sono il Santuario dell'Orice d'Arabia e la Valle dell'Elba a Dresda, in Germania.

Il governo: "Siamo delusi" - Immediata la reazione del Governo. La Gran Bretagna è "estremamente delusa" dalla decisione dell'Unesco ha detto una portavoce. "Crediamo che Liverpool meriti ancora il suo status di patrimonio mondiale dato il ruolo significativo che i moli storici e la città in generale hanno svolto nel corso della storia" ha aggiunto.